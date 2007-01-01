В Калуге открылась общественная приемная Всемирного русского народного собора

Торжественный молебен, посвященный началу ее работы, состоялся во вторник 19 мая в приемной калужского омбудсмена.
Михаил Тырин
19.05, 12:24
Фото автора
- Сегодня мы объединяем усилия аппарата уполномоченного по правам человека и Народного собора для помощи жителям региона, - отметил омбудсмен Олег Калугин. – В первую очередь это касается участников СВО и членов их семей, однако необходимую поддержку мы готовы оказать каждому, кто в ней нуждается.

Представитель РВНС Никита Лебедев рассказал, что в России уже действуют 11 таких приемных. Первые представительства Собора, который возглавляет Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, открывались на приграничных территориях и были ориентированы на людей, пострадавших от военной агрессии Украины.

- Калужский регион встроен в систему помощи приграничным территориям, - подчеркнул Никита Лебедев. – Поэтому вслед за Крымом и Воронежем, мы открыли представительство и в Калуге.

