Калужан предупреждают о риске пожаров из-за аномальной жары
Калужан предупреждают о риске пожаров из-за аномальной жары

Евгения Родионова
19.05, 12:53
В понедельник, 18 мая, на городской планёрке обсудили, как не допустить пожаров из-за высоких температур.

По данным гидрометцентра, с 18 по 20 мая в регионе будет аномально жарко. Столбики термометров поднимутся выше нормы - разница может достичь семи градусов.

Специалисты предупреждают: из-за жары сильно вырастает риск возгораний. Особенно опасно в лесах и на дачных участках.

Напомним, пожароопасный сезон в области объявили ещё 6 апреля. Жителей города призвали строго соблюдать правила безопасности.

В городской администрации добавили, что в жаркие дни будут особенно внимательно нужно будет следить за обстановкой в дачных посёлках и пригородах. Также владельцев дачных участков просят держать свободными проезды для пожарной техники.

