Квартира в «Космопарке» по ипотечной программе со ставкой 13,9%

В квартале «Космопарк», который возводит федеральная компания DOGMA на ул. Болдина, можно приобрести квартиру по ипотечной программе со сниженной процентной ставкой – 13,9%. При оформлении ипотеки можно воспользоваться актуальными акциями и скидками на квартиры.

Согласно условиям, первоначальный взнос составит от 20,1% стоимости жилья, максимальная сумма ипотеки — до 100 миллионов рублей. Диапазон значений полной стоимости ипотечного кредита от 18,817% - 25,836% годовых. Фиксированная ставка — 13,9% годовых. Максимальный срок кредита до 30 лет. Оформить ипотеку могут как семьи с детьми, так и заемщики без детей. Для одобрения кредита на покупку квартиры необходим стандартный набор документов, включая паспорт, снилс и документы, подтверждающие доход.

Данная программа позволяет приобрести первую недвижимость или улучшить жилищные условия на выгодных условиях, выбрав квартиру в современном комплексе с продуманной инфраструктурой и высоким уровнем безопасности. Подробную информацию об условиях ипотечной программы и необходимых документах можно получить в офисе продаж «Космопарка» на ул. Болдина, д. 22 или по телефону 8 861 211 42 69.

Квартал «Космопарк» возводится в Ленинском округе Калуги. Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. В «Космопарке» представлен широкий выбор планировочных решений — от компактных студий до трехкомнатных квартир площадью от 22 до 78 квадратных метров. Покупатели могут приобрести недвижимость уже с готовой дизайнерской отделкой «под ключ» и сразу после выдачи ключей въехать в свою новую квартиру.

Минимальный первоначальный взнос составляет от 20,1% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Сумма кредита от 30 0000 руб. до 100 000 000 руб. включительно. Диапазон значений полной стоимости ипотечного кредита от 18,817% - 25,836% годовых. Процентная ставка по кредиту 13,9%. При получении ипотечного кредита заемщик может нести дополнительные расходы по страхованию рисков, в том числе жизни, здоровья, нотариальному заверению документов, оценке имущества, передаваемого в залог. Услуги кредитования оказывает Банк-ПАО Сбербанк. Ген. лицензия ЦБ РФ №1481 от 11.08.2015г.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА).