Калужская область вошла в число 16 регионов, где технологии ИИ начнут применять в социальной сфере

Соглашение об этом подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

Технологии генеративного ИИ планируют использовать в медицине, образовании, системе городской безопасности и при оказании госуслуг.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на конференции, отметил, что рынок искусственного интеллекта в стране растет очень быстро — вдвое быстрее, чем остальной IT-сектор. Все больше предприятий и регионов подключаются к использованию этих современных технологий.