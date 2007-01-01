Калужская область вошла в число 16 регионов, где технологии ИИ начнут применять в социальной сфере
Соглашение об этом подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
Технологии генеративного ИИ планируют использовать в медицине, образовании, системе городской безопасности и при оказании госуслуг.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на конференции, отметил, что рынок искусственного интеллекта в стране растет очень быстро — вдвое быстрее, чем остальной IT-сектор. Все больше предприятий и регионов подключаются к использованию этих современных технологий.
