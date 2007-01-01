Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области втрое сократилось количество жалоб на бездомных животных
Общество

В Калужской области втрое сократилось количество жалоб на бездомных животных

Дмитрий Ивьев
19.05, 07:00
0 265
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом губернатор Владислав Шапша рассказал на форуме, посвященном гуманному отношению к животным. Глава региона объяснил, как властям удалось найти баланс между безопасностью людей и этичным обращением с питомцами. В области действует закон, который запрещает усыплять животных. Если собаку или кошку ловят повторно, ее отправляют в приют на постоянное содержание. Также власти помогают приютам проводить ярмарки, чтобы животные быстрее находили новых хозяев, и организуют акции по льготной стерилизации домашних питомцев. По словам Шапши, главное достижение — не только снижение числа тревожных звонков от жителей, но и изменение отношения к животным. Губернатор подчеркнул, что важно воспитывать ответственность и любовь к братьям нашим меньшим с детства, так как это показатель здоровья всего общества.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlcwYU1QUlhBRUxscXdmUGZiVmtZK2c9PSIsInZhbHVlIjoiUFpqclNxVklrMEdPZ3pYV2JkczhsV2xvMmRwbnJZVGxwUVZxOFdzV3NhQWIyVFd6WXJHWXVBTmxKZnhtMkh5c0NOcUw1WW1RK0JUbElnS2FCREtlTmNWcmY0d0pqblZPNng3K1JLaUFtQ0VJQ3BrYmJ4K1JZdkl6bUpzb0JocDNnQ3pwUzhDRUFrUm9tRUgwSzg5VE03UWErNnl5UkMvL241WDRYS3E2WXgzbnQ3UmNraWJ4dmxRVWVLRjQ2VmthcU5vQkhjNGRtUWc5d0ZFbEtNQWpEb1hVNS9tNXQ3NzhENzJjSzJVckpBN0h2TzVTT2NlYUk4ayswMmczZmc4ZDF0bXUxa2lUdjJ6MDRhbGRBM3F0OTVGdGlXaW84NVMvbVJwMkZlemptM1dJVkdMQlpRYUN4M3FCUVhkN2ZrU2I5MnBLS2FUU2U3RGNwZnVERG5rOFNqU1VYQ1JKb0MzTWFPdGZLcENrZFdieVdtM1RtM2xRTDZMb0FPM1kvOVZiOUd4TlllN1UyOWJleXZTT3hRV0VuekJXTmIwQ2xpNWNvd0NCQXpWZURGWGpMTWF5OU9ybm95dlFnRWFmNUJ4MCIsIm1hYyI6IjlhZWE0MDk5ODk2Y2I1ZmYyMWY5MjIxNTkxOWE4MjQ2YjAzNzY1MDUwMzcxNzA2ZWM3ZmEyMTBmMjRhZjMxMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlFdXVta3piRWU4UEJRclp3MUZQVkE9PSIsInZhbHVlIjoiMWNSYTR3QnJ0WU1zRm1CUkhkSExTbExwZDR4TElIYnQxbHVRLzB3R3JIcmhQZWd5dkQ0SnNoS0ZIRFk0NHU5alN4eHU5Q3JET2MwWGRCUy9LQlJZSm91N0hUZzJad29md2F5Zm1jTFVWcXJjbWlnb0J3ZlB6WndtRTY0cTJ1bXRtcVI5TTZQZFBwMXhDckxKM0N1NiswQjBBMm5TYW9jTmVPUzNSRFdSSXJVVmpmNVQyRDg1MTI1ZmhUWUY1ZjJJVFBFV0lFU3FUYmVvWkw3cEhhU2krTjZSTitIaUR5TEdPS2Z1TmIzQ0tia1FLc0RjYjlvYVlDRVNwS3V0d1krY3NMa25hLy9YaDJHc0FzNWVyekNlcDV2U3R6VUZGUzRIZnhGSmVWSGlxRmVxY1VHd0N6aHNzbDZiNlZvdllWQ1dPdWZrN0ZraEh5SmNmaTgzRHdqOVMzaGRxZGIxREtJZVlYcExwa0RMaVQ3UEczQ2RBSkRsVlhJSTMxL0dBcnZvd3ZFRmEwYjlBb2lWeUdQa0F5WVB2TjhJVENtUktZZUZXSGg0R2dGb2JUQ2VkcnllYnk0ZGpCSzAxMnU5cU1MWWg5UzNLNGlVUHpwUXNGTWc0Y3FaYURrL2ZsMThUeHRrVERkNVdNR1ZabUxqUHlrZGZvMDllUVBuMUNQOHFsNWVMS0ZFYUlKR0tkdURMUWNpRFdhaHpNb0VlRVJXQkxES1JOZjZ6Q1NFU25vb29LWmd0RXY0MVdZbVRJcmlOUGp4VGJHd3MwT3lROTlyYVRXZEE1emsvbFZJTmtpRUJ0emx6VWpEUmJ1bTZlZ1JybmFmODhaV2xpZ2RKK0xVQWh6cyIsIm1hYyI6IjNmYzIzMzcwZGZmYTM1OTcyNzNlZTE3ODBmNzQ3Yzg0Y2NlYjIzNjAyODg4NjkzNWZlYTY3MjYzZjgwYWNlMjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+