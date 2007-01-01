В Калужской области втрое сократилось количество жалоб на бездомных животных

Об этом губернатор Владислав Шапша рассказал на форуме, посвященном гуманному отношению к животным. Глава региона объяснил, как властям удалось найти баланс между безопасностью людей и этичным обращением с питомцами. В области действует закон, который запрещает усыплять животных. Если собаку или кошку ловят повторно, ее отправляют в приют на постоянное содержание. Также власти помогают приютам проводить ярмарки, чтобы животные быстрее находили новых хозяев, и организуют акции по льготной стерилизации домашних питомцев. По словам Шапши, главное достижение — не только снижение числа тревожных звонков от жителей, но и изменение отношения к животным. Губернатор подчеркнул, что важно воспитывать ответственность и любовь к братьям нашим меньшим с детства, так как это показатель здоровья всего общества.