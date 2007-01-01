Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество МТС поставит в регионы России аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями LTE/5G
Новость дня Общество

МТС поставит в регионы России аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями LTE/5G

18.05, 15:45
0 341
Фото: МТС.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

МТС представила решение по оперативному развертыванию мобильной связи – аэромобильный комплекс связи на базе автомобиля с телеком-оборудованием LTE/5G российского производства «ИРТЕЯ», которое установлено на беспилотном летательном аппарате. К началу 2028 года МТС планирует построить несколько десятков таких комплексов для своих филиалов в различных регионах страны.

В Нижнем Новгороде на форуме ЦИПР 2026 («Цифровая индустрия промышленной России») МТС продемонстрировала аэромобильный комплекс связи (АМКС) с использованием летательного аппарата привязного типа – гексакоптера, базовой станцией LTE/5G российского производства «ИРТЕЯ» и полноприводного легкого автофургона «ГАЗ Соболь NN 4x4».

Подобные комплексы предназначены для развертывания мобильной связи LTE/5G там, где ее нет: в малонаселенных и удаленных местах для различных нужд – массовых мероприятий, сельскохозяйственных работ, экологического мониторинга, ликвидации последствий ЧС, поисково-спасательных операций. Решение также может использоваться для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в отраслях с производственными площадками в труднодоступных районах.

Комплекс связи приводится в рабочее состояние за 30 минут двумя специалистами практически в любом месте, куда проедет полноприводный автомобиль. Удерживаемый тросом гексакоптер несет на себе радиомодуль с антенной и способен в течение трех суток обеспечивать с высоты 100-200 метров уверенное радиопокрытие в радиусе 10-15 км независимо от сложности рельефа.

В автофургоне располагается оператор, управляющий летательным аппаратом и оборудованием связи, блок управления базовой станцией, который соединяется с радиомодулем оптическим кабелем, а также бензиновый генератор, питающий радиомодуль, тяговые двигатели гексакоптера и остальное оборудование. Аэромобильный комплекс подключается к опорной сети оператора через спутниковый канал или оптическую линию связи.

Представленный на ЦИПР 2026 аэромобильный комплекс связи оборудован серийной базовой станцией 4G/5G, разработанной и производимой российским телекоммуникационным вендором ООО «ИРТЕЯ». В ходе тестов оборудование, установленное на гексакоптере, обеспечивало в стандарте 5G скорость передачи данных до 1,2 Гбит/сек.

«МТС первой среди российских телеком-компаний приступила к испытаниям разных летательных аппаратов в качестве высотных телеком-платформ. В марте в Саратовской области мы уже запустили аэростат с базовой станцией, а сегодня представляем участникам форума аэромобильный комплекс связи. Это готовое к использованию коммерческое решение для быстрого развертывания связи практически в любом месте, где она отсутствует. К началу 2028 года мы планируем создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в регионы, где бизнесу и властям требуется налаживать связь в удаленных районах. Для этого МТС создаст в своих региональных филиалах группы по оперативному развертыванию мобильной связи», – прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

В марте МТС объявила о начале работ над проектами по предоставлению телеком-услуг с различных типов беспилотных летальных аппаратов и первой среди российских операторов связи осуществила в городе Вольск Саратовской области испытательный запуск аэростата с установленной на нем базовой станцией LTE.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IjYwdVFvbXk5ajFxOEFSR0tzdEhJNkE9PSIsInZhbHVlIjoidHFENnNtdHFqcDJuV2JHTytkK2lqNlJ0Yk1HejY0d1g2MUxhWlU3VFdaMUM5YjFNQ0k4eWRpem9FejVsRnB2UlZTZXFpYUFZV2x5U2c4dXh3cWwwbGlQcEpJZE93ZDJxYmVHOXhqYzYvZzlZNDdZcFVydTJsc0xGeFVyQzRqR0N0SDFSMlArRUhhVDNSRVRFMWQyZlAybVVibHlDcTBhMi8rKzJkVnEwZkpzekpQVnJ6OVdJcEpiNE42d3pmQm44V0FQRjZCVVhCOWlUWC9ReUJrT1FITk9rOSt6Wlg2dkZPNkV2em1CdkpaZmdiZ0xkQ0QvTDFZdTMvOWd1bzJWU0MzVFc1Z3FxQ3l4SXZYNlV2TXFhUVRZQXM5ZC9ybVlaSm0wZWMzSWVyQ1RQaGlSWXFwTEhZejFaanFtSW1DbXA3TC9rT2UxWkM4UEllZ0s5VzgzWCtSdXZaNWV3a3NaWUpTNnJZUkNYZHN5N25XcWZlYjJ0Y3U1MXdGSnJiSGtUejdDVUFnNE5CeGhpMTNTWmJXUmd1M2JFV1QwbkZQdXRTb0owRDN0SmpOZyt0MjNaTy9nVnI4WHhBbm9HR3Z5TiIsIm1hYyI6IjdkYzgwNTBlYTlkZGY1ZTY5ZGE1ZmNjNjg5NTljZjE1ZDA5YWQ1MmYxMGU1NDg2ODQ1MDU5MzFlZWI1ZDYzZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iml6Mml0Z2hyeC9CaFJNY2RlNmpQaGc9PSIsInZhbHVlIjoiQTgxTXBaRnJKK2VuT3ZZc0lJMGVrbFc0Nk9zTnZlaFVBTEtSWUthWkpIZHgrK2VsMU1hY3dVR3c0dHk4QVhsa1NaNndxTVJ1bTY1M1ZQaW93ZjBXMUVrdy9TNzg1WWM3QklzMG1NSXdaWXNaRkxkZmxKZUM3UXVZVEtKNGFyYldldnYvMDBobUR4N1VONGwrYytFbHFLRTNYMjUxK094Vzc5Ny9ZdndnWVRmS0gzN1BwWWdzdHYydld3T2VQV1Z2S013dFl4Y0lPdUZDR1lXYWxZYXBObEx6U2ZZUGlnWGk4UUJnMVI1cFhxZ043bG5tN0tXY3FsTHMrVk9GUGVyek5KZDNmUkp4WkM0bFZoMW8rWlRtYkg5Z1IvdUUvMnB2ZUhBKzhPQUEwU2VlczRWQVRUbG5neWtDYnVDSGdydGdrT1BQZ1g2S2JvSnNING5iUjJBNThIMmxlR2hhRTNWeUE1RWZIYkhTRStaOVRKUko4a1ptMVB2bFJ2MGpqd0tCMVBTYWdDNCszemVvZzBKV2RlbUx0UWlqQkljSDZhSVZPdzkyUjJ4Zkl0NkNoVFlucGNQanZZWk9ybk44OTVZaGVnaytHRkt2VFJ5TGNwSVRzWEhGaFZHVUdjTmZtUzluNGFaK1pRMld0Q1pLUU90alp5Z1ZoUHR5Z0NWeWhXU20rdXdXaXNwY0c1V3UrRVRZRERmUTB3QURaTTdMcmlRUnJPWGs4T1BjYk5TU0NZZkk0V2hxRmZwaU14cFJtZTg3RnpPdzU3L2pCQTVZWnZNK09tYUF4WUpFTUlOWS9LV0VkSHNld3Q4TVdwWjFOUWVzZnQ0VjVocVNkc0hVZVh3biIsIm1hYyI6ImFkYWRmNjdkNTAxOTMyM2Y1OWRiZDI0YjhlNDc1OTNkZDgzNzcxMWJlMGY0N2EzN2Y0MWVmZjhkYTk4MWE0OGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+