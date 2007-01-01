Главная Новости Общество В Калуге разрешили купаться только в трёх местах
В Калуге разрешили купаться только в трёх местах

Дмитрий Ивьев
18.05, 15:47
На город надвигается 30-градусная жара, поэтому уже 18 мая администрация Калуги рассказала о ситуации с водоемами.

Как пояснили чиновники, для безопасного купания подойдут только три места:

  • Лаврово-Песочня,
  • Андреевское,
  • Парк «Мир» на Яченском водохранилище.

При этом список мест, где в воду залезать нельзя, гораздо больший: Ока, Пуховский пруд, пруды на Ольговке, Бушмановке и Канищево, Яченский карьер, Яченское водохранилище вне оборудованных мест, Рождественские пруды, Угорское озеро.

