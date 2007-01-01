В Калуге разрешили купаться только в трёх местах
На город надвигается 30-градусная жара, поэтому уже 18 мая администрация Калуги рассказала о ситуации с водоемами.
Как пояснили чиновники, для безопасного купания подойдут только три места:
- Лаврово-Песочня,
- Андреевское,
- Парк «Мир» на Яченском водохранилище.
При этом список мест, где в воду залезать нельзя, гораздо больший: Ока, Пуховский пруд, пруды на Ольговке, Бушмановке и Канищево, Яченский карьер, Яченское водохранилище вне оборудованных мест, Рождественские пруды, Угорское озеро.
