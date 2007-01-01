Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 144 калужанина пострадали от клещей за неделю
Общество

144 калужанина пострадали от клещей за неделю

Дмитрий Ивьев
18.05, 12:36
0 173
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Столько человек обратилось к врачам за неделю, с 11 по 17 мая, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Среди укушенных было 53 ребёнка

Чаще всего клещей ловили жители Калуги, Дзержинского, Кировского, Людиновского и Ферзиковского районов.

Проверки в лабораториях показали, что в 18,4% случаев клещи переносили боррелиоз.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdLMkV6c3NLY08raGZDMDZrRXpoSlE9PSIsInZhbHVlIjoibUl1ZXRzdHRUWllzUlk3NXFQZmVxK1R1OUplaVZhaCtSY0RqSjRQNHI4Ui93Y2pqbjdVQzdOWVpNbmphalJNNkhSbC9HUzRKTU9MaGQ3MmdaOEl5WTJMYVlNamdlOUlGdzFkMTYwb3NKRG5vT2QxRXYzRXN3WnZ0MlRRZnlWd3lEamtPQjFsMTh0Q3FWb1dyOUlrUXdsWGZrMlZrdmFrdjJDOXRsbUtvZEdVT29JMlg5ZDgvVUo4ZDRLU3lSMGNsZlVwbzhXZXpIYnJ2ZG94blp1YUY2OEU2bTBDNVhvQXdTUUpaaUtYc2VYcnYyZHdVdHZRdUZXcWdxL3E3MXd2am1zelFkTTJxdXIwbTkxWGwrU01jWE0yVW95N1YxYTMxNEhobS8rSmdneDl6NWMrRWVrWkpENXQzaS9zVEZOSFUxSzl3VlZhQ0tZV1U5Y2RWSWZiOUp2NnVtbUF3Z0tjamlRclBqOGtWQlhPdjlHaW9zZG4wMHJIVFAzQndnN1Bob2lOektvT0RsL0NuOGZhZUZsNkNSYkU5cythc28zTnYycktXb0FJVEZMU21qTytJTWw4S1QxdjE2dEhnbjJXbiIsIm1hYyI6ImRjODZhNjVkNDNlMTJmM2VhYTRhOGE4ZjcwMmNhZWU4NTAwNWFjYzE5ODIyYjlhNmQ2MGQ3YTBjMDhlMzBjZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBFOGExeXRKUUdCNktqNkpSNzZ6MVE9PSIsInZhbHVlIjoiZXJpWmZ0MGFGWHdOdFZRek1jNUhGQ3ZJcGdnZlFXVll3VjFTc3ZTK25MZ0pqZU5HU09yZHFQVHRQVEFJa0E5dE5zaVNkdlJHbEJzQWI4dENSNmNMVFNyc24wb1BybmM4ZmVTL1NGbzV4ZTlHQk1DWnNSL1c3ZFdERGdhTDluTEVmYThBM0pYbGpPN3RHdG1XQmJ2ckErQ3ByR29HN1FBNHZ2aEZCWEJjVnVXQXFhaHRQYUsxdUc3d2Z4YjYyYjcvTm1mTFNhYVlkeFl4Q24wWWpMRiswcG1MZVJKZjM5cjdxbjM4eDZ3TXhnc2JjRGFGYWhJMlFLeml4RnU1cmtscXRMUUJOcjVvd3QxdHhWL1ZrcVhYZFRjRys0ZUlKTFhEeTFEaE9GQUVSMndjU2U2bVM3QkNxNWNwSm5XT2w3ZStVUnloUVhKWC84YVZBdk0yMmxFM3orNGFTQTM4NmlGc085dHcyYXpEZnZjbjcxcDJ3NHUwd0l5MGh3WWhOMW05MDRhWTBLRnk3UnR2SWlUTStKWWgvUytsWkpzYlhEQ3pTd2RMeEJTckxvc09RUnU4c2lSUDgwY2taR2MyNkQwQUk3ODhFTG5rS0h0d2lFVXpNRmlTNTNteGNZQWprNS8vQXkyRGZqWG9VbFZKTWFzTDQyZ3hJbTZhdDFzamd1a0ZldnFBeTkySkwxWWRVeU44Q2NNOWFLK2lkdnVtWUU2enBoNVg2QldtWEQ3SGowRVk0V0owS1JJOFdZV0EyL202THhvYnp4UldrQnFQdG9MRnFvVndUcWMybXVSUS81em0vREFEdkpxeHpKZ2srUWVvcjRoTkJyTnJhNzdEK3V6TiIsIm1hYyI6ImJmNzhlZWUxM2U2MjM5NWFlYTY1ZTU3Y2I1ZWE0NjlkOTc2YWVmNDQ4ZDYyMWNhYjQ1YWMwZmU3NzVhYTQ5ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+