144 калужанина пострадали от клещей за неделю
Столько человек обратилось к врачам за неделю, с 11 по 17 мая, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Среди укушенных было 53 ребёнка
Чаще всего клещей ловили жители Калуги, Дзержинского, Кировского, Людиновского и Ферзиковского районов.
Проверки в лабораториях показали, что в 18,4% случаев клещи переносили боррелиоз.
