Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 16%

За неделю, с 11 по 17 мая, в Калужской области к врачам обратились 4268 человек.

В 4265 случаях причиной назвали ОРВИ, в трёх – грипп, рассказали в понедельник в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ниже эпидемического порога отмечается у детей раннего возраста, дошкольников и школьников на 39-55%. У взрослых эпидемический порог превышен на 19%.

В стационары госпитализированы 22 человека.