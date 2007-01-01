Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 16%
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 16%

Дмитрий Ивьев
18.05, 12:31
0 165
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За неделю, с 11 по 17 мая, в Калужской области к врачам обратились 4268 человек.

В 4265 случаях причиной назвали ОРВИ, в трёх – грипп, рассказали в понедельник в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ниже эпидемического порога отмечается у детей раннего возраста, дошкольников и школьников на 39-55%. У взрослых эпидемический порог превышен на 19%.

В стационары госпитализированы 22 человека.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InYrcThjT1hWelg4VjVhVUlaT2l2OXc9PSIsInZhbHVlIjoiZWs0SXczK21rclJDWU55Tmw1dUc4NEIwR2h1N3ZCc2E3OG1EU29MZ1pzZ0tRNUNxK0RmUEhXY2NRS21MbjJLWDI5RzV0T0hMTnhsdk81ODB0RzBIKzVQR2dHa3lSWmcvUXlKQ1ZBU0JaQVVGelF0bk1hbnNWZXo2L3BzSTZNeTZlRjJJUktSenFEb2JUZjg4K25CbHpEaUNIUG1kSWpFdmRCTnFCSExsUjJwcWNsVXYvcTJGOFVzSjlZNVVKSjRpMTlNU09UNHRFNG5iMVJWQiszYzlsaFoyWUY4cUpON3p6cVhwa2gyTEduUEZzYlZnQmllZXpWNG9Sa1NDRm44ZmlDenErTk84QVdZWEdiZGF1Q1BCL244K0l4dVhLckxGL25nMTlsbzdzRDBPU2hzWmMvRFlQdW51ODdNdVUvV2plRXc5dkxvbHlSM3pRUkc2QlhtMWZuc3N2eGRyL2Rxa29uVWRsM2xROHkzeG9Md3Zwc0RyZ0ZhbVVKSUN4ekdiU25nY21HcG1tTFpiVmVFblRweDYwcWVwNW55LzRaUGVldm4vdG11NmdqNDhzVXA3ZFlvY2xqL3Z2S2VmdXZIZCIsIm1hYyI6IjgzNjZkZDg1NThlZDI5MzM3Mzc5ZjNkOWJlNmE5NzBkMDJjOTdlMGRlM2U5OWZkNGRiZTEwNGI3MTI0MDdlNGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVBaCs1ZHJaRHBQZjh3UXo5YVZLdnc9PSIsInZhbHVlIjoiRmtuU2tVaWIzYXBkUHhkcEpIZUdpT1VZaCs2WTFvb3hPRUxUSVV0dGt3VkJzcXhjUkdhUUs3R1ZuN3dlNzk1RVZYUUZWSE5Qa1FsOVh2U256NnFwUXJvUjREUUlZSnpFRThoeVFqcXJxeEMzQ1NQdFZYTmppMnJaTzRUd0NjR1h1bXJ5N1BFODJMR2h1V1hQK0JwdHN4WjJ1Qk5YTDRjM2E0NmF6QklvOTZQeG93YStxenRFNzlMOFlhM1BVK09ES3pvVkVOZ1k0NXNoQml6ek5BN0U1WGtCL2ZENW5wam1aN24wUWFjRkRhcDczZEoram5kaStTWHl4TkloSFlobEh1TFV4YUkyTGJRMFpUdkk2VkdmTldUaHRHT2ZldmNlbFpUN3V4VnUrYXNoVW43V2hMVTF4Ti8yOThCbFY0VUY1T0dEMDRnbXdvMUdWZWdoc0pUSy9aTm9tSjMrVGg5c3kyN3FmVXhMUExYZXZ4RGRBeWNEMXhhWmdoZUV5Q3VjQ3I3V2xYMGw2L04xN0dxZWh1dnRUSFNvNVcydzVlRW9QS0dsQUc5bjdCUU9qc1pzVVhCa2ZZR0JHaDlxQnorMU9iSlZDcExzc2R6amFmVmNpTWlLVHhJb2ZnZkg4enRKcU5OZ21RdzYrU2VzVDdzQVgzSk1rd2pzaUZMOUNvOEhjNDFlLy9GTTIrL1ZRRGtSNUlUNzVZRjZSN256MWVMWGZ6SkRSSXBNdmdSL2txOENpeXBrNFQwczlkYkNpbVM1OEpWU1hyNS9mN3B0TFJuL1JMcW10dFJnOHVDSm9pbFU3TG5tNmRBWEtDWHgyQjk3N3RHQ3dWRS9qaG1FV01oYSIsIm1hYyI6Ijg0ZTBjNzI0NDQzYTBjYjExMzg3Y2JiNWE0YzA5NmRkNWI5ZWI5NTZmMjFjNTAyM2Q5ZTE4NDBmZTY1YzFiYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+