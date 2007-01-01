Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 16%
За неделю, с 11 по 17 мая, в Калужской области к врачам обратились 4268 человек.
В 4265 случаях причиной назвали ОРВИ, в трёх – грипп, рассказали в понедельник в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Заболеваемость ниже эпидемического порога отмечается у детей раннего возраста, дошкольников и школьников на 39-55%. У взрослых эпидемический порог превышен на 19%.
В стационары госпитализированы 22 человека.
