В Калужской области потратят на детский отдых более 300 миллионов рублей

В понедельник, 18 мая, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Еще шесть лет назад приняли решение: путевки в государственные детские лагеря в нашей области будут бесплатными, - заявил он. - Сейчас это прежде всего, дети участников СВО, из семей в трудной жизненной ситуации. Мы один из немногих регионов, где есть такая практика. В этом году выделяем на детский отдых более 300 млн. рублей.

Федеральный мониторинг организации детского отдыха показал, что наша область в числе лучших регионов страны.

- При поддержке Совета Федерации и лично Валентины Ивановны Матвиенко и Анатолия Дмитриевича Артамонова построили 12 новых корпусов на 600 мест, - отметил глава региона. - В «Витязе», «Искре», «Ласточке» и «Дружбе». Вернули в систему лагерь «Полёт». Завершили его ремонт, готовим к открытию. Муниципалитетам выделили 43 млн рублей на организацию лагерей с дневным пребыванием.

1766 калужских детей отдохнут на побережье Черного и Азовского морей, а также в Беларуси.

Всего организованным отдыхом собираются охватить более 80 тысяч детей.