В Калужской области прошла «Семейная зарница»

В Калужской области стартовал региональный этап проекта «Зарница 2.0». В этом году открытие прошло в новом формате: первыми на старт вышли семьи с детьми в рамках «Семейной зарницы». Участники из разных округов соревновались в квестах, военно-тактической игре и творческих конкурсах.

Вслед за семьями эстафету примут школьники и студенты колледжей. Около 60 команд, лучших на муниципальном уровне, разделят на три этапа состязаний. Программа включает как индивидуальные зачеты для командиров, связистов, медиков и операторов дронов, так и общие испытания: эстафеты, строевую и огневую подготовку, марш-броски и оказание первой помощи.

Губернатор Владислав Шапша отметил растущую популярность «Зарницы 2.0» по всей стране. По его словам, участие в проекте помогает укрепить физическую форму, закалить характер и, главное, развить чувство команды. Глава региона пожелал всем участникам удачи.