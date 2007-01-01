В Калужской области расширили сеть проката вещей первой необходимости для детей

В Калуге открылся еще один пункт бесплатного проката детских вещей. Он заработал при центре «Надежда» на улице Тульской. Теперь в регионе действует уже 11 таких точек.

Услугами проекта воспользовались более 600 семей с детьми до двух лет. В основном это многодетные, молодые и студенческие семьи, а также одинокие родители или те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Здесь можно временно взять коляску, кроватку, автокресло, ванночку и другие вещи, которые нужны ребенку лишь на короткое время.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что расширение сети прокатов проходит в рамках национального проекта «Семья». Глава региона также подчеркнул, что поддержка родителей — одно из ключевых направлений работы власти.