Калужанин выиграл у знатоков в «Что? Где? Когда?»
Кладовщик из Балабаново Денис Сокур стал одним из героев передачи, которая вышла в эфир 15 мая.
Команда Кима Галачяна не смогла найти правильный ответ на его вопрос: «Бывает, что эти два объекта, созвучных по названию, объединяются. Тогда образуется новый объект, название которого созвучно со своими предшественниками».
Эти два предмета – сталактиты и сталагмиты. При слиянии они превращаются в сталагнаты. Фото с вопросом опубликовал глава Боровского района Николай Калиничев, который следил за успехом земляка.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь