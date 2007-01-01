Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин выиграл у знатоков в «Что? Где? Когда?»
Общество

Калужанин выиграл у знатоков в «Что? Где? Когда?»

Дмитрий Ивьев
16.05, 14:20
0 383
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Кладовщик из Балабаново Денис Сокур стал одним из героев передачи, которая вышла в эфир 15 мая.

Команда Кима Галачяна не смогла найти правильный ответ на его вопрос: «Бывает, что эти два объекта, созвучных по названию, объединяются. Тогда образуется новый объект, название которого созвучно со своими предшественниками».

Эти два предмета – сталактиты и сталагмиты. При слиянии они превращаются в сталагнаты. Фото с вопросом опубликовал глава Боровского района Николай Калиничев, который следил за успехом земляка.

 

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhSanBxemlxOVJveExUTHlxNTlOVnc9PSIsInZhbHVlIjoiNXdrMElYNjBBN1pGbU9mOHoyREdIajN2NGN2RGNCRElHRlA1bDhNTExzUWk3dGk5dG9FNC9mMlJoakFvL1MyLytHdXRsZVlRbDJpbXFLZDdoaG5jYm1LM3ROMFVxQ0U5aC9JbnBIZTV2QUhOd0NNSlRhT1NaZUtlc2RDNFYxS3MxSWxtR0I5L0o4NDRTMCtTWmlmTVNESGlvbXFOaG9yeXE3aW83NGNDeVZ3VGdtUjFrTG02TDgyc0M3bURMMFowR1F6eEVNYzhZVi9IMDdlMzZEckZLZTl1Q2VNVzBqM3B2VTZPbUJFUlpTRldPUlBQT09LUzljOXZLVVlQYXhFS1djUE1sUXlMZnorU2tBK0VkN3pMaENuTEpsVCsyd0NZTGlJOWV1L3BpVmNRd2ZMc1dIQmNlTTd2OFgxdnJKWC84OExiY0JKNG1yUkVzalVnNWdEaExKZ1V2MWFhZUo0VWJLMitCejVhbFdnTDlUckFQaE5wenlVTUx5S2Mwa0EwQytkaVQrdmtvU3NxeWR6b0pEL1ZNWTFzT1ZvS0J3UCtsUm82SHFQalZHZDNLRWxocjEwZjU0T3ZiREZrQ0l5NCIsIm1hYyI6ImZiNDQ0ZDhhYzg2Y2YxYzJkZGZiMGY5NGJlZDMwN2Q5YjNiMzY3YmE1YjI4OWRjOGE4YzczNWFkYjM1YjQ1MWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjgvM2w2a1JrZ3M2eGJ4RkpvMHVMenc9PSIsInZhbHVlIjoiS0UvemlNMEtrOW1NbE9hR1FWL3NEdDhrUjdyRUJrMW5Senp4WHFSQVJjcEo5Yy9CVytoZUg4RmFtT0N3VklUS2FyNyt0d0V1OWM5V1I2WW9aWmpGN1daNnYxSEVNL3laSk9CVEVXNXNCbGJ5ZXI0b0ptUlhKbEVGdFUvOVkxVFAzYmJsQitaOXM3N3ltSFVpNVhma0VHSnM0VlNqbGpLcUk4akpCOEtjbFE5RHFFTThqbm1rRHBmSXAwRTMvZDFxbzQ0REUwd1hxZUtRN1BobG5ybTVzK1Z4SGlGSFNQaXRNeE5GS3NxdjkyMk5FNU9nZkVIS1dGL2xLeitMdzF0N3J1ai9OdlRDRkdNRkh1b042ekhkL0lMQU1VL1g2RXVTSVJOcE5ob3gzK05zNldnZXZrSnFoamJRYUY2dnBZR3BkVTdqendZRFdJU3ZaaDVVcUFIbCtZUUF2SjJNY25DSkQrd0RKdTFlbFN3RXFRQ05vT3FudzJ6dUswM0JDRjNtYWc4YTZQUGJxMUpMWlFKbU5qTGRLekVVZ285OU9nTzBhTFRMTkhqSnNpcUxxOTZBMmtlQkhDUGlyMlVRUERINHZKOGRwTHVHQUZQU29Ed2x0NG1BL2ZEeGtheW1DUVdwVTM1SytqMTE0Wmw1WkVpR29ueVQrRENuUUVnOVRCSGtZZnd2Tk5XT3UzN2xDeHBMT0lTeG9GUC9lOUd3c1g2YkwzcmhCM2o5RkZMUmlCd3NWS3ZDZFA4WStaSm1KUTd6aVJ5dUlqdlNTY1lBSG9aNjNDeERPbVpLY01XMis2MmI1d3pLSmQ1T1VNYzJ1WFZlTzhlUENXSVkvYUJKem8vKyIsIm1hYyI6ImMzNDRmYTVlMTMyOTUzZmI4ODM2MmJmZDg5YjBlNmJjYzUxZWQ3OTJjMWZjN2YxNWQxNzg2MTA0MDc0OWNlNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+