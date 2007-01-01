Калужанин выиграл у знатоков в «Что? Где? Когда?»

Кладовщик из Балабаново Денис Сокур стал одним из героев передачи, которая вышла в эфир 15 мая.

Команда Кима Галачяна не смогла найти правильный ответ на его вопрос: «Бывает, что эти два объекта, созвучных по названию, объединяются. Тогда образуется новый объект, название которого созвучно со своими предшественниками».

Эти два предмета – сталактиты и сталагмиты. При слиянии они превращаются в сталагнаты. Фото с вопросом опубликовал глава Боровского района Николай Калиничев, который следил за успехом земляка.