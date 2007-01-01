Собачья радость: в Калуге прошла выставка охотничьих собак

В районе Подзавалья на территории старого стрельбища в субботу, 16 мая было шумно.

Сюда приехали охотники и заводчики собак из Калуги, районов области, а также из Тулы, Москвы, Подмосковья и Ставрополя.

Около сотни собак были представлены на 68 Калужской областной выставке охотничьих собак имени эксперта всесоюзной категории Ивана Матвеева.

Экспертный состав нынешней выставки был достаточно представительным. Оценить достоинства охотничьих питомцев приехали эксперты из Москвы, Тулы и других городов.

Специалисты проверяли на соответствие стандартам по всем параметрам – от экстерьера до состояния зубов собак.

На ринги выходили хозяева с собаками самых разных пород.

- Сегодня мы зарегистрировали западносибирских и русско-европейских лаек, гончих,легавых, - рассказал председатель Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Михаил ВИШНЕВСКИЙ.

– Сейчас серьезно уменьшилось количество собак норных пород, наверное, мода на такую охоту прошла, - добавил Вишневский.

Действительно на выставке нам удалось увидеть лишь одного пса норной породы.

Призы будут вручены победителям в командном зачёте от районных отделений организации, они получат кубки и ценные подарки.