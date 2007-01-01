В калужском МФЦ расширили список льгот для военных

В Калуге участники специальной военной операции и члены их семей получили возможность оформить четыре новые муниципальные льготы непосредственно в МФЦ.

Теперь через многофункциональные центры можно получить бесплатное горячее питание для школьников, записать детей в кружки и спортивные секции без оплаты, освободиться от платы за детский сад, а также оформить право на бесплатную парковку в городе.

Ранее для подтверждения этих льгот гражданам приходилось собирать справки в различных ведомствах, что занимало много времени. Благодаря реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта «Цифровое государственное управление», процесс стал значительно проще. Система теперь позволяет осуществлять автоматический обмен данными между ведомствами: если статус участника СВО уже есть в базе, сотрудникам МФЦ не нужно запрашивать дополнительные документы у заявителя. Они быстро проверяют информацию в государственных информационных системах, что сокращает время оформления и минимизирует пакет необходимых бумаг.

Подать заявление на получение этих льгот можно лично в любом многофункциональном центре Калуги.