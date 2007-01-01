В Бетлице начался ремонт тротуара
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
- В прошлом году наши жители отдали большинство голосов за благоустройство общественной территории по улице Кирова (от рыночной площади до автостанции), и в 2026 году подрядчик приступил к выполнению работ, - рассказал 15 мая глава района Сергей Макридов.
На объекте размечена территория, уложена часть бордюров, завезена плитка для укладки тротуара.
