В калужском детском саду появилась агролаборатория
Ее обустроили в перемышльском детском саду «Радуга», сообщил 15 мая министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.
- Теперь у самых маленьких аграриев есть всё для погружения в профессию: своя агролаборатория для опытов и открытий, настоящий огород и сад, - пояснил он. - Вместе мы уже посадили первые деревца, и теперь малыши будут ухаживать за ними с гордостью за свой труд!
Проект реализуется в партнерстве с частной компанией.
