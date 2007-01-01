Главная Новости Общество В Калужской области резко снизилось потребление алкоголя
В Калужской области резко снизилось потребление алкоголя

Дмитрий Ивьев
15.05, 21:00
За 2025 год продажи спиртного упали сразу на 26,6%. Это один из самых высоких показателей в стране, сообщил 15 мая губернатор Владислав Шапша.

В целом по стране потребление алкоголя за последние 10 лет уменьшилось на 24%.

Владислав Шапша подчеркнул, что власти последовательно продолжат закрывать наливайки, которые нарушают закон и мешают людям.

По его словам, снизить потребление спиртного поможет рост уровня жизни. Нужна хорошая работа, условия для занятий спортом, интересные культурные события.

- И конечно, это большая просветительская работа, прежде всего среди молодежи. Формирование моды на активный здоровый образ жизни, - заявил губернатор.

