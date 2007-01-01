В Калуге открыт музей Красного Креста

15 мая, в день рождения старейшей гуманитарной организации в нашей стране, был открыт музей Калужского регионального отделения Российского Красного Креста.

Экспозицию подготовили сотрудники отделения и волонтёры. В ней представлены книги, документы, фотографии, награды и почётные знаки. Освещаются основные направления деятельности калужского Красного Креста с конца 40-х годов и по настоящее время: организация санитарных дружин, борьба с туберкулёзом, оказание паллиативной помощи, профилактика опасных заболеваний, донорство крови и костного мозга, медицинская подготовка работников предприятий, студентов и школьников. В церемонии открытия приняли участие председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, председатель Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Лариса Пахомова, сотрудники отделения и волонтёры.

«В музее представлены очень интересные экспонаты. В советские годы Красный Крест вёл масштабную просветительскую работу, обучал граждан оказанию первой помощи и действиям в условиях техногенных катастроф. И сейчас сотрудники организации выполняют задачи огромной государственной важности. Это неотъемлемая часть нашей истории, которую обязательно нужно сохранить. Благодарю всех, кто участвовал в подготовке этой замечательной экспозиции», – прокомментировал Юрий Моисеев.