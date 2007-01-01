Губернатор обсудил развитие единой системы газоснабжения региона

В пятницу, 15 мая, прошла рабочая встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и генерального директора ООО «Газпром трансгаз Москва» Александра Бабакова.

- За последние годы в нашем регионе модернизировано восемь газораспределительных станций, - подчеркнул Шапша. - Так, после реконструкции ГРС «Малоярославец» ее мощность увеличилась вдвое. Теперь можно без ограничений газифицировать новые дома, заводы, социальные объекты.

Стороны обсудили развитие единой системы газоснабжения региона и повышение ее надежности. В частности, планируется развивать ГРС в Кондрово и Боровске.