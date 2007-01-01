Главная Новости Общество Более 10 тысяч калужан установили через МФЦ самозапрет на кредиты
Дмитрий Ивьев
15.05, 10:00
Более 10 тысяч жителей Калужской области воспользовались услугой по установке добровольного самозапрета на получение кредитов. Эта возможность появилась в региональных МФЦ с сентября прошлого года, и за это время было подано 10 385 заявлений. При этом почти половина граждан (4 552 человека) позже обратилась для снятия ограничения.

Установить самозапрет можно двумя способами: онлайн через портал «Госуслуги» или лично в любом многофункциональном центре, предъявив паспорт и ИНН. А вот снять ограничение разрешено только при личном визите в МФЦ. Такая мера безопасности защищает граждан от мошенников, которые могут попытаться обойти запрет дистанционно. Услуга предоставляется бесплатно. Важно отметить, что самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные займы.

Развитие электронных сервисов, включая установку самозапрета через «Госуслуги», реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

