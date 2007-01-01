Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские ИТ-компании смогут подтвердить аккредитацию на портале «Госуслуги»
Общество

Калужские ИТ-компании смогут подтвердить аккредитацию на портале «Госуслуги»

Дмитрий Ивьев
15.05, 08:42
0 219
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Калужским ИТ-компаниям необходимо до 1 июня подтвердить свою аккредитацию через портал «Госуслуги». Это ежегодная обязательная процедура: пропуск срока приведет к потере права на налоговые льготы и государственную поддержку. На конец прошлого года в регионе было аккредитовано 75 таких организаций.

Для успешного прохождения проверки компаниям нужно заполнить специальную форму, указав долю выручки от ИТ-деятельности, ссылку на официальный сайт, а также данные о программном обеспечении из реестра российского ПО (наименование, номер и выручку от его реализации). Крупные предприятия должны дополнительно отчитаться о направлении 3% сэкономленных благодаря льготам средств на развитие ИТ-образования. Для этого потребуется предоставить соглашения с вузами, планы мероприятий на текущий год и договоры о взаимодействии, если компания входит в группу лиц. Также обязательно передача в Федеральную налоговую службу согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

Напомним, что цифровизация госуслуг является частью национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklGRm15RElGVDBtQkRXclZ4REp0dEE9PSIsInZhbHVlIjoiRDVTRHgrWm1qYzhCV0pFWHRtNGZxdWRIMDhpZENockdiV1ZGWWp6RlAycjdrUGd4V0IzVExjL096RTZ2WDlnZjV6T2ZDSWpoK1d3UkRWSGdhZ2NuQ0RKd3VadnhsL3U1TStvaDFLeTFISEYxK0RWbk9aMFpjYkhMWEwvcHg0K2UvcHpiclMwSmdEN1Mra2w0K25yU2c3TmZvaGFMZ2NjRVBzODVXVndSajZYaDd3VDZxeGpIL0YyTGR6aUd0RThjQkNJaFNJTEUzRHJqRUxuKzhNRGZpQWxMMTJYSkJuUVFJLzRxWmJRWDZLN2NMR2YvZlR1RlBUNWV0MUdTdjduWUVyRDhDN080Z1pqcSszUXU3WFJERjVxRXFiV2NOa2JxVG0vUU9Hazk1R2pObnZtNTl3M2I5MXJ4VFE4dWVKTXZBakRsV1RyU0pGd2NENWJ4RERhU2ppQnhQemRpeGdRTmxVdnhoSWJ2aHFKSWF5SzlKQUNFOStxSURibGJEL205SVBQNVgzMmNYSEhmdjExZ2FscmNYOVNucjZYZU14M0gwS2Rvd0NIbDFkc28zWmhtRERNbVU5cDE4amR1SUtmMiIsIm1hYyI6IjFiMWFkYzgyZjczYzVhNDA5MWZlZGY3ODdkNjYwNDg3NTA1MDQwODYzZGNlYjA3YjkzZTY1NmY4NmNlOTA3NGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRLUG9OaUd3UzBVMzhzczNva21kdHc9PSIsInZhbHVlIjoiVm4wT2VHZHdGZjlWZ2Jzb1JyUDZHZ0FFdnEyZjRldXBQNWtiNnN5TXRDZGZBY0owK1Z5YUZHbnVZbTI0QTNNMUFQNWZpclF5RHJCVjlXRUVoQ2d6K0VQZEVoTUE2T3VMR05rSWNUckNsTkNuRy9KdU05MXZLZUdRS3JRT1BXTzZzdUZRS1licmRpNmFZRFFTZE9KVjAxbUlZVXkzb2dKWVV6NG00NU9tRmw1SnhPMkZYNWk5NHlUbnE1RTBaZmJwaWhKakFBbzczbGxkOVdsU1B5LzZsbDRVRElzYjRldW56NVIvRk5ZN29ZdlpZVzloRjlyM0xCdTcrQ0ZGRlpGOW82NDNQMS9qVGlSa2E0M1NxWnF3NGhRd1lVdUk2WitML3pTU2wrR2J0bkswRFZTQVIwRUJlRm1hUXNZZEpnN3ZmOU9BZmlPQWN0RGFZQXdYdk0wMWpncmQ2aE4zcEFMQ2NwVkFwK3FmSWtvaUh4NXpMWmhHaG9wV3NhYTBGaG5kRFU2Um1qUGZneU43SWZ4cnVXNi9USEI0Z1dGbFhnUHIxM2NmZVUzVlhhU0g5NUVZQW5BNnJEeHh1NzNxakRUOW1HOU5ENmVGWVdkd2xhdUtwNmxxZnJ3UEFrRVZuc3ZUU2dINmdzMzl6NEhOdHpQeDhnQ3pzVUovcVhOb3VmRkpHK2xQYmxrMXlFR0dIVmpDb244YU9DSzVGSGxqcWdadGRtajVCb052ei9Va0lUbnpiOEF3NnBHNzgyZzM1cmI3NWhJaG5qL0pSRjVnNTR6K0pRWER3azZXUDFiKytONGVBbzR4T3ZFV256VUE4Zk1FcW10OWNkNmd1NGUxVkdnZSIsIm1hYyI6IjkwMWZkODAzZjc5MjM3YWMxMmM4ZjU4YzllOWY2MmZlN2ZkYzY0NDEzMGYzYzJiZTIwN2JhODJiZTljNGRjNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+