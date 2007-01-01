Калужские ИТ-компании смогут подтвердить аккредитацию на портале «Госуслуги»

Калужским ИТ-компаниям необходимо до 1 июня подтвердить свою аккредитацию через портал «Госуслуги». Это ежегодная обязательная процедура: пропуск срока приведет к потере права на налоговые льготы и государственную поддержку. На конец прошлого года в регионе было аккредитовано 75 таких организаций.

Для успешного прохождения проверки компаниям нужно заполнить специальную форму, указав долю выручки от ИТ-деятельности, ссылку на официальный сайт, а также данные о программном обеспечении из реестра российского ПО (наименование, номер и выручку от его реализации). Крупные предприятия должны дополнительно отчитаться о направлении 3% сэкономленных благодаря льготам средств на развитие ИТ-образования. Для этого потребуется предоставить соглашения с вузами, планы мероприятий на текущий год и договоры о взаимодействии, если компания входит в группу лиц. Также обязательно передача в Федеральную налоговую службу согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

Напомним, что цифровизация госуслуг является частью национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».