Юные лесоводы из школьных лесничеств продемонстрировали свои навыки на конкурсе «Мастерство без границ»

В компетенции «Инженерия лесопользования и лесовосстановление» соревновались 12 школьников из шести образовательных учреждений Дзержинского, Мещовского, Перемышльского, Спас-Деменского и Ферзиковского округов.

Оценивать работы участников доверили представителям регионального министерства природных ресурсов, Калужского лесничества, школы № 18 города Калуги и областного эколого-биологического центра. Программа конкурса была насыщенной и включала как теоретические, так и практические испытания. Школьникам предстояло пройти тестирование по темам «Болезни и вредители леса», «Характеристика леса», «Ботаника», «Лесное ориентирование», «Зоология» и «Охрана лесов от пожаров».

Практическая часть оказалась не менее сложной: ребятам нужно было провести натурное обследование лесного участка, определить виды лесообразующих пород и поработать с ними. Особым испытанием стало управление беспилотниками в формате «Дрон-рейсинга», что потребовало от участников не только знаний, но и технических навыков.

Имена победителей и призеров определят по сумме набранных баллов. Развитие школьных лесничеств в регионе является важной частью национального проекта «Экологическое благополучие».