Главная Новости Общество Юные лесоводы из школьных лесничеств продемонстрировали свои навыки на конкурсе «Мастерство без границ»
Юные лесоводы из школьных лесничеств продемонстрировали свои навыки на конкурсе «Мастерство без границ»

Дмитрий Ивьев
15.05, 07:57
В компетенции «Инженерия лесопользования и лесовосстановление» соревновались 12 школьников из шести образовательных учреждений Дзержинского, Мещовского, Перемышльского, Спас-Деменского и Ферзиковского округов.

Оценивать работы участников доверили представителям регионального министерства природных ресурсов, Калужского лесничества, школы № 18 города Калуги и областного эколого-биологического центра. Программа конкурса была насыщенной и включала как теоретические, так и практические испытания. Школьникам предстояло пройти тестирование по темам «Болезни и вредители леса», «Характеристика леса», «Ботаника», «Лесное ориентирование», «Зоология» и «Охрана лесов от пожаров».

Практическая часть оказалась не менее сложной: ребятам нужно было провести натурное обследование лесного участка, определить виды лесообразующих пород и поработать с ними. Особым испытанием стало управление беспилотниками в формате «Дрон-рейсинга», что потребовало от участников не только знаний, но и технических навыков.

Имена победителей и призеров определят по сумме набранных баллов. Развитие школьных лесничеств в регионе является важной частью национального проекта «Экологическое благополучие».

