В Калужской области усилили внимание к работодателям, привлекающим мигрантов на работу

В Калужской области выросло число нарушений миграционного законодательства со стороны работодателей. Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона, опираясь на данные Управления по вопросам миграции.

Основная часть заведенных дел связана с несоблюдением запретов и ограничений на привлечение иностранных граждан к определенным видам работ (часть 1 статьи 18.17 КоАП РФ). Если в 2024 году таких случаев было зафиксировано 33, то в 2025 году их количество увеличилось до 44. Эта статистика свидетельствует об усилении контроля правоохранительных органов за законностью найма мигрантов.

За подобные нарушения юридическим лицам грозят серьезные штрафы: от 800 тысяч до одного миллиона рублей за каждого незаконно трудоустроенного иностранного работника.