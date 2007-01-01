В Калуге проходит фестиваль «Душа ребенка»

- Проводим его уже в четвертый раз, чтобы отметить и поддержать талантливую молодежь, - рассказал 15 мая губернатор Владислав Шапша. - Каждый год открываем новые таланты. В этот раз вручили специальный диплом «Опора России» еще 137 молодым людям.

Это школьники и студенты, которые добились успехов в учёбе, спорте, творчестве, добровольческой и волонтерской деятельности.

- Это наша совместная инициатива с прокуратурой Калужской области, Калужской митрополией, - пояснил губернатор. - Важно, что рядом с ребятами люди, которые показывают пример истинных ценностей. Митрополит Калужский и Боровский Климент несет мудрость, добро, свет. Генерал армии, Почетный гражданин Калужской области Владимир Ильич Исаков всю жизнь посвятил служению Отечеству. Спасибо ребятам за труд, упорство, увлечённость. А родителям и наставникам - за веру в детей, поддержку и терпение.