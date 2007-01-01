Призеров премии «Служение» чествовали в Калуге

В Калуге 14 мая чествовали лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Из 200 лучших проектов по всей стране 31 разработан калужанами, отметил губернатор Владислав Шапша.

Победители представлены в самых разных сферах: от поддержки участников специальной военной операции и сохранения исторической памяти до благоустройства городов, молодежных инициатив, развития спорта и наставничества. Среди авторов успешных проектов — муниципальные управленцы, депутаты, педагоги и работники культуры.

Особое внимание глава региона уделил Евгению Филонову, директору Серпейской школы и ветерану спецоперации. Его проект, сочетающий личный пример мужества и воспитание молодежи, был отмечен на высшем уровне: награду ему лично вручил Президент России.

Также в десятку лучших в номинации «Молодой современный управленец» вошел Сергей Зорюков из Людиновского района. Он представил инициативу по переходу муниципальных услуг от кабинетного формата к принципу «единого окна», что значительно повысило их качество и доступность.

По словам Владислава Шапши, главная ценность таких проектов не в самих наградах, а в реальном влиянии на жизнь людей.