Калугу ждёт летняя жара

Ситуацию с погодой в нашем регионе в пятницу, 15 мая, прокомментировала известный метеоролог Татьяна Инкина.

За пять суток в Калуге пролилось 40% от месячного объема осадков.

Несмотря на облачность, воздух успевает прогреваться до +22..23 градусов. Такой температурный фон соответствует не майским, а июньским показателям.

- По прогнозу ГМЦ России в воскресенье придет настоящее летнее тепло, - отметила Инкина. - Ночью ожидается +10..12 градусов, днем +23..25 градусов. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди.

При этом прогнозы показывают, что с понедельника нас ожидает жаркая погода с превышением среднесуточной температуры воздуха на 8-10 градусов.