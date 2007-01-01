В Калуге чествовали многодетные семьи

15 мая отмечается Международный день семьи. Накануне праздника во Дворце торжеств председатель Думы Калуги Юрий Моисеев и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова поздравили многодетных родителей и вручили им подарки.

«Ваши замечательные семьи – пример для молодёжи нашего города, пример любви, уважения и взаимопонимания. Очень приятно видеть родителей, которые вкладывают душу и силы в воспитание детей, ведь они – наше будущее. Поздравляю вас с Международным Днём семьи, желаю здоровья, успехов, мира и благополучия! Также желаю вам вновь встретиться в этом зале через много лет и отпраздновать золотую свадьбу! Благодарю сотрудников управлении ЗАГС за организацию прекрасного мероприятия!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

Имена многодетных матерей и отцов были занесены в Книгу Почёта управления ЗАГС.