Отделение реабилитации в областной больнице дооснастят по нацпроекту

Отделение реабилитации Калужской областной клинической больницы получит новое оборудование в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца 2026 года медики планируют закупить, установить и ввести в эксплуатацию 12 современных аппаратов.

Среди новинок — система электростимуляции, которая помогает пациентам восстанавливать навыки ходьбы, а также специализированные тренажеры для разработки суставов: тазобедренных, коленных, локтевых, плечевых, кистей рук и лучезапястных суставов.

Обновление технической базы позволит сделать процесс восстановления более эффективным, сократить сроки реабилитации и помочь пациентам быстрее вернуться к полноценной активной жизни.