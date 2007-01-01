Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Отделение реабилитации в областной больнице дооснастят по нацпроекту
Общество

Отделение реабилитации в областной больнице дооснастят по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
14.05, 12:01
0 300
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Отделение реабилитации Калужской областной клинической больницы получит новое оборудование в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца 2026 года медики планируют закупить, установить и ввести в эксплуатацию 12 современных аппаратов.

Среди новинок — система электростимуляции, которая помогает пациентам восстанавливать навыки ходьбы, а также специализированные тренажеры для разработки суставов: тазобедренных, коленных, локтевых, плечевых, кистей рук и лучезапястных суставов.

Обновление технической базы позволит сделать процесс восстановления более эффективным, сократить сроки реабилитации и помочь пациентам быстрее вернуться к полноценной активной жизни.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdzSGZheUt3ekdMa1RTaGQwQkpBWFE9PSIsInZhbHVlIjoiZHFSeEZ5TjZDeTBTaVgrQklCYWtPRzB1VzcwZjhFU29tUEJWZWN1aS9TOFc5QkVJbm1HQWNRTEFMUDk2eE9lZnZtUnBYVThaS3VMQVpNUVBoM2VZSFpscTdqcndQekE5SzUrRFdsck5SOUxOUHhCOHlIVjkvMzJRSFV3UnlvWFlUTUJ6VG5Td1ozZHdWcFppZlBFclZZQXhkQy9HVi9sNFlrc1NYcG9GN2RMVFIwMUsyOVFwaWg1QVFzbzhNMWxnam82aFVBQVE4bW9vMjNXdVBJKzZXeFF5bU9UOXR0RS9oRlR5bDhrZGppSFlDd0hFaUgzdHRLWjZwTC9OQ0F1bVd6akRiWEJnd2dCK0xUY0x2VUZKZzJnY3gyalVGd1FjYTB4UTZyMHNmeXRMM25YNmtNNTE4NFB2YWhYMERzVFY0K1lLNHpuRS9aSjBzbEhDWlFDaERHZVNqRnVqNW5za1hkbEtGeFFkeTZDSENVT0YvbVZ3VU82ZWJkellvY09XSU1Udk9ScHU5ZnVQNUN4TU5QVGdVd01nVng2aW5wRm5HY2Mxd1ozdnZldUFGNVJzcmg2SEhNdDFWL2F3UzdvQSIsIm1hYyI6ImU2ZjlmZTQ0MzM5ZGZlNWM1ZTc5NjBkZjY5YWVkNTBmYWYyYzA5MmU4Mjg0YmQ1ZDI3NTIyZTdjNDc0YjQyYWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNkeHhzTC9uTGp2dkVFbGUxTkd0WXc9PSIsInZhbHVlIjoiYUpnMXFIYUdvZzVSbkFBM3BZT1dUZFVEMU5oZURrUFdGWnBhOFlvQ1JuR3JaenhpV2c0RUtpRklVL204dW1LM0pjNUltME5CTDdDQjk0UkdtWFdKUHV5bzZnNDd0bC9Yb203UUswZlBnNDZsckllbndxNHdrZEpYNnEvcmVPTW13eUJObTN0b2JEa2FteWVxY0VGRVhjdmEzeEJWTHNnZ1VYZmF0ODFCdFlvZk5EN0RiSXJ4T0hWaDRhYTU2a0NOSkloWGJnRm11Zk85SVdVTWp4a2hXZzh5L3ZQakpJeU94S2Uwb3JrTCtlbytjY1ZTZ2FyWmdoWDhaZk9tWG56Sm5waTZYSGpseG9qWFlITHJOZkpGdnhFdGQ4WmdoZmxLSVJOeUpLckpCTUxqQ0x2RVNOLzRtN1IvenU0alVVQXRhdzRZa29PTFJZR0pKK0lSV3o5OElYblFYWlVqbEw3a21uOTJCb0JlWXd0QmxsVGtPQm1MallzYjY4ZFdVeGxmQXJBblJrTTRGeXkvNC9lYzdsQ0J0ZTZ6YkJnQWVTamk2Wnl2M2UvaldmREJhMXBmMkdDdnBVdTFBQ21XWXVVLzY3TUhsamtWTnNGcXNBTG1yUXJ3akt4WGpTVUloeEFXNkdpdXJQa29DaXVKR2o0bkhPK0tvdUUxM1kvelZaZm1Qd2NFeHlkeGpmd0hsSCtORGFmdmtLS3g2Vkh2bEdqRjdQSEg2OXpyZnZOczZORUxQOEx2ckhQZzh6dzluYlkyRkhaeUFZYUtVeE9GOG8vZ2tRREJaeWxweGVKOXFYSkphUmRrYk01eHpreTltREhVcTB3T1J6S0x2R25ZSE5iLyIsIm1hYyI6IjY0ZTE0ODMzYjQ2NjVhZTg5MjI2ZjU0ODViODRkYTAxMGNlYTFiZTJlYTAxZWEzNzcxNDJjYTIzOTU2ZGFhMjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+