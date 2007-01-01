В Боровском округе сельских жителей будут принимать в мобильных ФАПах

Люди смогут пройти медицинские осмотры и диспансеризацию прямо у себя в населенных пунктах благодаря работе передвижных медицинских комплексов. Эта инициатива реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на улучшение доступности медицинской помощи в отдаленных районах.

В мае 2026 года мобильный ФАП будет работать по следующему графику: 14 мая — в Митяево (Городок), 19 мая — в Ворсино (Климкино), 21 мая — в Совьяках (Сатино), 26 мая — в Асеньевском (Абрамовское) и 28 мая — в Борисово (Дылдино). Время приема пациентов во всех точках одинаковое — с 10:00 до 14:00. Всего во втором квартале запланировано 30 выездов, из которых 12 будут организованы в небольшие деревни, где проживает менее ста человек.

Передвижной фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем необходимым для проведения базовых обследований. Медики могут измерить рост, вес, артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, а также сделать электрокардиограмму. При необходимости пациентам выдадут направления на маммографию или другие специализированные исследования. Мобильные бригады занимаются не только профилактикой и диспансерным наблюдением за хроническими больными, маломобильными гражданами и детьми первого года жизни, но и доставкой лекарств.