Козельские юннаты из села Волконское вступили в движение школьных лесничеств

В селе Волконское Козельского округа одиннадцать учеников пятого и шестого классов местной малокомплектной школы официально стали членами школьного лесничества «Лесовичок». Торжественное посвящение прошло 13 мая при участии представителей регионального министерства природных ресурсов и экологии, которые пожелали юным натуралистам успехов в деле охраны природы.

Школа в Волконском давно известна своими экологическими традициями. Как рассказала советник директора по воспитанию Галина Тазова, ученики всех возрастов регулярно участвуют в субботниках, ухаживают за памятником природы «Липовая аллея», подкармливают птиц и животных из козельского Дома природы. На территории учебного заведения уже три года функционирует Сад Победы, где ребята заботятся о яблонях и кустарниках. В 2023 году совместно с родителями, депутатами и администрацией села была заложена аллея памяти Героя Советского Союза Ивана Трубина.

Экологическое воспитание начинается в школе с ранних лет: младшие классы вовлечены в движение «Орлёнок-Эколог», а старшеклассники сотрудничают с Березичским лесничеством уже два десятилетия. Школьники не только сами изучают правила поведения в лесу, но и проводят агитационную работу среди односельчан через бригаду «Береги лес от пожара». Участие в лесничестве позволит ребятам углубить знания, обменяться опытом со сверстниками из других регионов и внести реальный вклад в сохранение окружающей среды.

Мероприятие завершилось символической посадкой молодых сосен, что подчеркнуло важность экопросвещения в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».