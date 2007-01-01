Уборка зерновых – выше всяких похвал

Что становится главным штрихом в работе аграриев? Качественная уборка зерна в конце сезона! Бережно собрать и сохранить каждую крупицу с полей.

Профессиональная уборка различных зерновых, бобовых, крупяных, масличных, технических культур, а также семенников трав и овощей будет эффективна как на плодородном черноземье, так и на суглинистой, подзолистой почве.

Главный работник – TORUM 785

– Мы выращиваем пшеницу озимую, подсолнечник, кукурузу, получаем урожайность свыше 20 центнеров с гектара, на уборке главный работник – TORUM 785, – говорит директор колхоза им. Ленина Сергей ЯМЕНСКОВ. – Отечественный комбайн отлично подошел для уборки урожая, в частности, кукурузы. Выбирая технику, мы делали упор на высокую производительность и комфорт для механизатора. Конечно, немаловажно, чтобы комбайн создавал необходимые условия при уборке урожая. С TORUM 785 мы не прогадали. В один световой день этим зерноуборочным комбайном мы убираем порядка 50 гектаров. Если работать на технике профессионально, вдумчиво, то и результат не заставит себя ждать. Производительность нашего ЗУК составляет 45 тонн в час, за сезон он наработал около 2000 гектаров! Большую роль в этом играет особая система подачи, обмолота и сепарации. Здесь воплотились три важных составляющих: роторное МСУ с вращающейся декой, бесступенчатый привод ротора и наклонная камера.

При обмолоте используется метод вытирания зерновок из колоса, початка или метелки. Так зерно меньше травмируется в сравнении с «барабанным» обмолотом, ведь теперь исключены интенсивные удары по вороху бичами. Работу молотилки смягчает значительное количество незерновой массы.

Бункер TORUM 785 вмещает 12 000 литров, а значит, что мы работаем, не отвлекаясь лишний раз на частую выгрузку зерна. Выгрузной шнек в 7,5 метров позволяет выгружать зерно в любую машину.

Что еще важно в работе в любое время суток? Освещение. С TORUM 785 что днем, что ночью – видимость безукоризненная. Работаем на нем в удовольствие. Скажу больше, с Ростсельмаш мы далеко не первый год, и всегда рекомендуем отечественную технику коллегам.

Ростсельмаш Т500 – ваша забота об урожае

Слова коллеги подтверждают и в другом хозяйстве, где во главу угла также ставят качество зерновых и заботу об урожае.

– Нашему хозяйству уже более 15 лет, все эти годы мы выращиваем зерновые и зерно-бобовые культуры, в работе порядка 3000 гектаров земли, – рассказывает глава КФХ Михаил САВИН. – Наш автопарк – это пять отечественных зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш, Т500, пожалуй, один из самых современных. С ним мы намолотили более тысячи тонн, за все время нет никаких нареканий к его работе. Комбайн Т500 воплотил в себе все самое важное для работы на наших полях: мощный, но при этом экономичный дизельный двигатель в 360 л.с., надежная конструкция! Мы для себя выбрали рабочую скорость в 8 километров в час, с ней комбайн намолачивал 200 тонн, когда погода не мешала, и мы рационально использовали ресурсы техники. По моему мнению, Т500 обладает очень большой площадью обмолота – более восьми квадратных метров, и этого с лихвой хватает.

Зерно, солома практически не травмируется, хотя сепарация проходит интенсивно, благодаря системе Tetra Processor. С ней обмолот проходит деликатно и без потерь при производительности комбайна до 30 т/час! Мы довольны, работать на Ростсельмаш – сплошное удовольствие, а техника – выше всяких похвал!