Депутаты встретились с волонтёрами
Депутаты встретились с волонтёрами

Дмитрий Ивьев
13.05, 12:51
297
Председатель Думы Юрий Моисеев, его заместитель Андрей Иванов, депутаты Эльвира Капитонова и Светлана Мартынова встретились с членами волонтёрской группы «Добрые руки Калуги». Волонтёры помогают нашим землякам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции: плетут маскировочные сети, изготавливают дождевики и термоодеяла, шьют футболки и термобельё, собирают и доставляют гуманитарные грузы. Депутаты закупили и привезли очередную партию материала для сетей, а также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и оказания помощи нашим бойцам.

«Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Думе Калуги продолжают планомерно оказывать помощь волонтерской группе «Добрые руки Калуги». Волонтеры не останавливают работу ни в будни, ни в праздники. Как только партия сеток будет готова, передадим её в зону проведения СВО для защиты наших бойцов. Благодарность всем, кто помогает! Вместе приближаем нашу победу!», – прокомментировал Юрий Моисеев.

«Благодаря помощи депутатов у нас есть возможность ежемесячно пополнять запасы материалов, закупать дель, флис и спанбонд. Сейчас мы собрали очередной гуманитарный груз, вскоре отправим его в подразделения», – рассказали волонтёры.

