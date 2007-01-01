В Калуге назвали зарплаты директоров театров

Министерство культуры и туризма Калужской области на своем сайте опубликовало отчет о доходах руководителей подведомственных учреждений за 2025 год.

Самый высокий среднемесячный доход за год зафиксирован у директора филармонии Марины Бирюковой – 279 тысяч рублей.

Директор ТЮЗа Александр Николаев в среднем зарабатывал в прошлом году 262 тысячи рублей в месяц.

У руководителя драмтеатра Александра Кривовичева месячная зарплата составляла в среднем 252 тысячи рублей.

Гендиректору Калужского объединенного музея-заповедника Виталию Бессонову платили 248 тысяч в месяц.

Средняя зарплата директора Инновационного культурного центра Андрея Сафронова составляла 228 тысяч рублей.

Директор центра развития туризма «Калужский край» Дарья Чахова получала 215 тысяч в месяц.

Руководитель музея изобразительных искусств Наталья Марченко в 2025 году зарабатывала в среднем 200 тысяч рублей в месяц.

У директора Дома народного творчества и кино «Центральный» - 195 тысяч в месяц.