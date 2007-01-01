В Кирове заблокировали сайт по продаже устройств для остановки счётчиков
В Кирове заблокировали сайт по продаже устройств для остановки счётчиков

Евгения Родионова
13.05, 10:36
Во вторник, 12 мая, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о запрете Кировским районным судом доступа к одному из интернет-сайтов.

По данным пресс-службы, там продавали устройства для остановки счётчиков.

— Сотрудники ведомства нашли в сети сайт, где открыто рекламировали способы «скрутить» или вовсе остановить приборы учёта света, газа и воды. Владельцы ресурса предлагали купить готовые устройства. Как уверяли продавцы, с ними можно спокойно искажать показания и платить за ресурсы меньше, чем набежало по факту, - пояснили в прокуратуре.

Суд изучил материалы и вынес вердикт: такая информация нарушает требования жилищного законодательства.

В итоге содержимое сайта признали запрещённым. Теперь решение передадут в Роскомнадзор. Сайт внесут в Единый реестр запрещённой информации.

