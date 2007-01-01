В Калужской области оздоровительные лагеря готовятся к приему детей

В этом сезоне свои двери откроют 27 загородных лагерей, один санаторий, четыре палаточных городка и более 300 площадок при школах, где дети смогут находиться днем.

Особое внимание уделяется обновлению инфраструктуры. В Малоярославецком округе заканчивают реконструкцию лагеря «Дружба». Там строят четыре новых корпуса почти на 200 мест, современный медпункт, летнюю сцену и место для костра. Первые смены в обновленном лагере планируют принять уже в конце июня.

Эти работы идут в рамках федеральной программы по модернизации детского отдыха. Благодаря ей в четырех лагерях региона — «Витязь», «Ласточка», «Искра» и «Дружба» — появится 12 новых корпусов, которые смогут вместить около 600 детей.

Всего этим летом оздоровиться и отдохнуть в лагерях смогут примерно 30 тысяч школьников. Среди них будут и 250 ребят из города Первомайска, для которых регион организовал специальные смены.