Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области оздоровительные лагеря готовятся к приему детей
Общество

В Калужской области оздоровительные лагеря готовятся к приему детей

Дмитрий Ивьев
13.05, 07:52
0 244
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В этом сезоне свои двери откроют 27 загородных лагерей, один санаторий, четыре палаточных городка и более 300 площадок при школах, где дети смогут находиться днем.

Особое внимание уделяется обновлению инфраструктуры. В Малоярославецком округе заканчивают реконструкцию лагеря «Дружба». Там строят четыре новых корпуса почти на 200 мест, современный медпункт, летнюю сцену и место для костра. Первые смены в обновленном лагере планируют принять уже в конце июня.

Эти работы идут в рамках федеральной программы по модернизации детского отдыха. Благодаря ей в четырех лагерях региона — «Витязь», «Ласточка», «Искра» и «Дружба» — появится 12 новых корпусов, которые смогут вместить около 600 детей.

Всего этим летом оздоровиться и отдохнуть в лагерях смогут примерно 30 тысяч школьников. Среди них будут и 250 ребят из города Первомайска, для которых регион организовал специальные смены.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNxNEVZQUpZOHYvNWNFV2t1K0pIWkE9PSIsInZhbHVlIjoiWkN4dERwbWthUEQrYnN0bGNEejBnZzZQSnRhTE4zcWU4VXBIcFlOUG96bDdvWEVKc2xDVzdGYlZoTnZES25Ddmd6R01IVDFiMHdySVAzbElkWnBFTkk0ak9XZHRUNU5yQUVOam9NS0lzREZTUGtIWG5jaytldkxWR3RScithVkNjcG11UG1FTW1aa0pmUkczM0d6MGhPUmk1RGdpemY0Tkd6dGU3UWgzZ1hhNDFFOXVEaUdoWDVRK2JoQWZLS0JtandKMGJlQ1VjUHZMUEVTZ1NvVGxyM3pHd1N1eWM4U1JhY0dYSmRXV2Z3aGk1c1FWZ2pOdVhmaEJXbjA2U3ZIZE9WVmtNaFBZMWQ2WEhxbTdZT3RBa0Y3WnEvUW1ickE3OXhDVURDOWcwaWlIc0RNUWlmQ3JNK2NFcEsyb3FxeTBXRGkzMXVlc29ZNjNMcG1vQkp1THByQnVSaGIwSUFrWnR2YTF3STFac1VtbDdHeE1tSnR5UzY3N2JRS0xIbTBCbHFtT0VXQVlOdnJ6MnY2aDNOQSs4cjcwbXNucFpoamNrSi9hVGtzaFRPVnp6MFNmT2ljUCtUMUo0OUNYRXZYUiIsIm1hYyI6IjU0Y2QwYzQzODZmOTU3MTI0MTk1Njg2NmZiOTJhODRiOTlmNWRlYTc4OGNjZmVlZTA4ZmNkZGQ0M2YwYWEzZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFVN2thNVY5OHRWbEU5Rm9CQWNhcnc9PSIsInZhbHVlIjoiM1VzZEZkL1ZMdHhRM3U3RUJSQkdraGxIMmlLSmZWUFZXQWNOZXFnU3pZcm9mNWRMTmFZQkcvMlJpWERTTnhiNllZNXU2azBNeDZQU2FMK2tWMEpzcE1BL3pwdVgxdllsbFNxcEpkWmlReUd1QjhoY2NUb29XU1ZjeExpR0ZnblVTbmtZcm10bWFHcElOcVM1Yk1OaUk2SFhLOU5VWjZaMnpBdkhBSXBmdHdqZ1JHQTdGaUp6L1lOQzYvOW9tMTVJNFVNWDZITnBVNm14R2xLenMxNk5HbCtGRXRMZ00zaytmc1pXR3FOZWtVeEM5SWdmMXRUdFM5c3NpUEpaWmloa0d0Y05HQ1BZVkJFdUxvN1BmUGNEeXJHMFNGbVNmeWhScmNNZExXYkt6TTdTcit2bk94YjgwSDBMSllhRFcxMXl6VHRuVE5IMmpTNjhPb3h0eSt0VW9UdkxsN09DcEk5RjIxSkloc3pSbWp4Z3dtejlVN1JCRk56RGVLNk42ZW9zaUxJeEIwSVpDWjdMQVRsRlFNSnZxUnVEVTRnb2o3Rll1T1RReEVjeFpUcFhlT1pXZGJ3Z1JtNWJneGJhamlrWUxGd3ZuS0FseGFVdjIrRHRoa1lkUmhZS1YxTkF5R21Makp0b21nVU1kcjkxN0FpZ3BwcXYrNEh1a3ZNRjRFMDZjK3JPQm16OUNYWVN0V0ZZRXE2SmRyMWVUL0JSVWI4L2Mxa0NVeWwxdnNPemI3ZmRHZktKVDVZVXkwZDNCSHlqWVcxaUFsQm0wRFRVM1BzZXZqdUJTZTVKSlU5Y01MUTNPdVY5KzcwVTBpc016TGFzTjlNT08wcmg1R1I3eG4rUSIsIm1hYyI6ImMyYmNiNGM3ZjRlNjQ3MWNiMTk5NzY4YzVmNDlmNmIyMGEyZWQ2YmM2YWMxM2JlMTRlMjI2MDkwMTZhYWE3MDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+