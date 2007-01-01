Больше 70% калужан ругаются матом

Более двух третей жителей Калуги — 71% — признаются, что используют ненормативную лексику в повседневной жизни. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob среди экономически активных горожан.

При этом на работе люди стараются быть сдержаннее. Лишь 9% респондентов говорят, что часто ругаются в офисе или на производстве, еще 41% делают это иногда. Большинство же либо воздерживается от брани, либо использует ее крайне редко.

Однако слышат нецензурные выражения от коллег калужане гораздо чаще: 25% сталкиваются с этим регулярно, 50% — периодически.

На совещаниях мат звучит реже: постоянно его слышат 14% сотрудников, время от времени — 30%. Руководители ведут себя скромнее подчиненных: лишь 12% работников жалуются на постоянную ругань со стороны начальства.

Реагируют на такие ситуации по-разному. Постоянно делают замечания коллегам всего 7% опрошенных, иногда — 42%. Мужчины чаще как сами используют брань, так и одергивают других. Женщины предпочитают не вмешиваться.

Самыми громкими оказались сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет: они чаще других слышат мат от коллег и чаще сами его употребляют. Молодежь до 35 лет оказалась самой скромной: 57% молодых людей заявили, что никогда не сквернословят на работе, и почти никто из них не делает замечаний окружающим.

А вот дома или в кругу друзей горожане расслабляются сильнее: 12% ругаются постоянно, 59% — иногда. Чистую речь без единого грубого слова сохраняют 29% калужан.