Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Больше 70% калужан ругаются матом
Общество

Больше 70% калужан ругаются матом

Дмитрий Ивьев
13.05, 09:45
2 456
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Более двух третей жителей Калуги — 71% — признаются, что используют ненормативную лексику в повседневной жизни. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob среди экономически активных горожан.

При этом на работе люди стараются быть сдержаннее. Лишь 9% респондентов говорят, что часто ругаются в офисе или на производстве, еще 41% делают это иногда. Большинство же либо воздерживается от брани, либо использует ее крайне редко.

Однако слышат нецензурные выражения от коллег калужане гораздо чаще: 25% сталкиваются с этим регулярно, 50% — периодически.

На совещаниях мат звучит реже: постоянно его слышат 14% сотрудников, время от времени — 30%. Руководители ведут себя скромнее подчиненных: лишь 12% работников жалуются на постоянную ругань со стороны начальства.

Реагируют на такие ситуации по-разному. Постоянно делают замечания коллегам всего 7% опрошенных, иногда — 42%. Мужчины чаще как сами используют брань, так и одергивают других. Женщины предпочитают не вмешиваться.

Самыми громкими оказались сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет: они чаще других слышат мат от коллег и чаще сами его употребляют. Молодежь до 35 лет оказалась самой скромной: 57% молодых людей заявили, что никогда не сквернословят на работе, и почти никто из них не делает замечаний окружающим.

А вот дома или в кругу друзей горожане расслабляются сильнее: 12% ругаются постоянно, 59% — иногда. Чистую речь без единого грубого слова сохраняют 29% калужан.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
8 оценили
75%
0%
0%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBDQXdFWmMyY1pYby96SGt0UkVNcXc9PSIsInZhbHVlIjoiSnI5MFhVM0VRQUhFSmhQVmZDWFcrL3gzREVtZnBkUjVrUUtabE1yUWxiUUhCa094TUhuL1RyUzEyczFJVzY4VTN5VU5ZYUl6RkhiRVQxYVZtdmNFTXhuZTA3ZjVpYS9LenlRSkE2V0hOdUptOWR0V3ZjQlpkSVZSRFprN3dtRi9ES2t3d3NEdnc5eVd5dDFzeFIzSDRDQ2g3eGNLTEN0ck14M2lFNmpWWG5ab2kxZ1hWeHI2YjNsaGRZZ1AvSytkc01VN1RZZDFiUHRqQmpncUs0MjYzR1g5MkVpSWpXUXZYMXkzdi9NQlo2Y1A5WGI2bDhpTDZVbkJ1eXU5SElsNWprSzVJTmc1NXhLMjBrWFBHYkdXdWxCRU9yZGpQblJzVjJHQ2dRajhTc0FEMXVKNUNTYmY4MWk3aEdWN3BnVVpJRTVsU3dRMHRXVVpHZE9mcXRGS0V5UEIwS2xxU1U0bkFwRVV2WDUxeENqTGI3dmZFdTBqQ2NFTnpneGRETTg1dElPZUZoRmwvcHF2UnlxYXZtc1daR2NYa1N5MmhOVzErdUVRVEUwekFlNXM0Vnlldm1QcVNXaHBQd3VaV20rMiIsIm1hYyI6IjUyMWIzN2NiZWQxZDMwMGNjZTMxNjkyZWZhMjk1YTQyMDJjZDhmYmRkN2Q1NmQwNDhjMjA4ZTZiNjU4YTBkNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJpamJ1Zk1yOVMrcnBsVm5qNXNGZlE9PSIsInZhbHVlIjoiS1NiRnJyRGV3TzdpaStPUVdVQWVCeUZ2RUFPd1ZGblgvazVYdkw4NEt6VWdjYUJzRE1PUXVmc2dETDRXcWVLVndzMnlsQU95bjdtN2RhOWdMVXhSUGI4L0hYOEdQOUVuSlFIaDg4ak5iVFpTVVl1MEYxUWcwWTM2ckpZS3VRWU1sU0VqNXdqVm9PQTlGV0tiblRRRW9rYUhYNkNPd1p0NE5VaXJ6Q0hJeFJma2toTms5L2ZOcDNaUE5jZnFuOVdYU1pKQzNhU2wyZDFWZnVkbjV2ZmVZcWphSTV2ZWlJREVoZVQ2eGR2RWJua2p2TWw3UnNXT0dUQXU2cmptaHZ5THpaME1XUVAzenU3WGVtSWNsdmVuVTVpSENYcXk0VXlibG5hYTRTVFVoRi96UmtscTZER2xLRkp6R3lqTVh1bk9GL3NLNkpGWHNLczlkMCtKQUVkZFE5YWM4U0JhMk95cHBBWTFRaXJSd0JIajFnOFNTNDBCQzY2ZEZ2ZzhEdUplMU5YYzl2c1gxRThNM25DTjJXbnY0Q2sxeFY0KzU4TkZ1bm9FWko1TVE4TXMzVnpoVlhNbzB2M0RVazEya3l3TDNqTXB4UkVsTHZNTllLeFhJcW1JL1ppV1ZNQXFjYlpGRmQwUXdKZytkbERBcnlEbXgrOCtld2lVbFRmRThjYXVraU56TnRZNGpGN1hSeGZjcHYreTlqM0VnQWZzL2o1bURjVUN3OUZieGZQMEU4S3hhSFgySXI0MHkyK1dlbHlrek84VE85V0laZjZjVW9jU3hQY2JHTXp1elZEa3o4NVQ1SW01QXJTbFMzWURCWVRPYUl3dlgvM21JREpFTXpXZSIsIm1hYyI6IjBiZDAyOWNjOTUxNmM1ZmRhYmFjODM3OWYyYTMzNDcyNjAzZmU1NmQ4N2E4YWI1MjJiMGJiNDg0NGU4YTQ5NDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+