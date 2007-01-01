76% калужан поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из машин

Большинство жителей Калуги — 76% — поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из окон автомобилей. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие экономически активные граждане региона.

Сейчас закон предусматривает наказание за такое поведение: штраф для водителей может достигать 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 50 тысяч. Против жестких мер высказались лишь 10% респондентов, еще 14% затруднились с ответом.

Интересно, что сами автомобилисты относятся к штрафам лояльнее, чем пешеходы: среди водителей поддержку выразили 79%, а среди тех, кто передвигается пешком, — 73%.

Женщины чаще мужчин одобряют борьбу с нечистоплотными водителями. Мужчины же чаще скептичны: они считают, что проблема не только в культуре, но и в отсутствии удобной системы сбора и переработки отходов. Также звучали предложения возложить контроль на ГАИ и Росгвардию или использовать для фиксации нарушений камеры видеонаблюдения.