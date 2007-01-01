Клещи укусили 37 жителей Калужской области

Такая статистика зафиксирована за неделю, с 4 по 10 мая, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших оказались 11 детей.

- Случаи присасывания отмечаются на территории города Калуги, единичные случаи зафиксированы на территориях Бабынинского, Дзержинского, Думинического, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского районов, - прокомментировали в ведомстве.

За прошедшую неделю исследовано 75 экземпляров клещей, снятых с людей. В 13 случаях клещи были переносчиками боррелиоза. Эту болезнь в 2026 году выявили у четверых калужан.