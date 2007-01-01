Буханка памяти

Калужский хлебокомбинат сохраняет живую связь поколений.

Есть запахи, которые невозможно забыть. Запах свежего хлеба — ​один из них. Он напоминает о доме, детстве, материнских ладонях и мирном утре за окном. А в годы Великой Отечественной вой­ны хлеб был не просто едой — ​он становился мерой жизни, символом надежды и тихой молитвой о спасении. Именно поэтому ежегодная акция «Хлеб Победы», которую проводит Калужский хлебокомбинат и агентство «Комсомольская правда – ​Калуга», давно перестала быть просто отчетным мероприятием. Она стала человеческим разговором о главном — ​о памяти, благодарности и долге перед поколением победителей.

Вкус времени, который нельзя забыть

7 мая акция «Хлеб Победы» вновь объединила калужан на улице Театральной. В канун 9 Мая сотрудники хлебокомбината дарят прохожим специальные памятные буханки — ​хлеб, приготовленный по рецептам, максимально приближенным к тем, что использовались в суровые военные годы.

Тогда, в оккупированной и истерзанной вой­ной стране, хлеб был тяжелым, влажным, нередко с примесью жмыха, картофельной шелухи и ржаной муки низкого помола. Но даже такой хлеб люди берегли как драгоценность. Каждый кусок значил еще один прожитый день.

Сегодня «Хлеб Победы» — ​это не реконструкция рецепта. Это реконструкция памяти.

В руках калужан эти буханки становятся мостом между эпохами — ​от фронтовых сороковых к сегодняшнему мирному маю.

Это интересно В блокадном Ленинграде минимальная норма хлеба составляла 125 граммов. В военные годы для экономии муки в хлеб добавляли жмых, лебеду, отруби и картофельную шелуху, но все это делалось по рецептурам, разработанными НИИ хлебопекарной промышленности СССР. К хлебу в военное время предъявлялись строгие требования по качеству.

Пока мы помним

Калужская земля в годы Великой Отечественной вой­ны оказалась на одном из ключевых направлений наступления фашистских войск на Москву. Осенью 1941 года здесь шли ожесточенные бои. Калуга пережила оккупацию, разрушения, расстрелы, голод и страх.

Но именно отсюда начался один из важнейших этапов освобождения страны.

Героическая 50-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ивана Болдина освободила Калугу в декабре 1941 года. Этот успех стал частью великого контрнаступления под Москвой — ​первого крупного поражения вермахта во Второй мировой вой­не.

Калужане воевали на фронтах, уходили в партизанские отряды, работали в тылу, поднимали разрушенные деревни и города. Победа ковалась не только в окопах — ​она рождалась в заводских цехах, госпиталях, полях и хлебопекарнях.

Именно поэтому память о войне здесь ​не музейная формальность, а часть семейной истории почти каждого жителя области.

«Он пошел за полевой кухней — ​и один остался живым…»

У Елены Коренюк память о войне — ​это не страницы учебника и не архивные фотографии. Это семейная история, передаваемая почти шепотом, как самая дорогая реликвия.

Ее дедушка прошел войну, пережил фронт и ушел из жизни совсем недавно — ​в 98 лет.

— Он редко рассказывал о вой­не. Но одну историю мы запомнили навсегда. Они находились где-то под обстрелами. Привезли полевую кухню, и дедушка собрал у товарищей котелки — ​пошел за едой для всех. А в этот момент прилетела бомба… Все ребята погибли, — ​рассказала Елена. Эта случайность длиною в секунду разделила жизнь на «до» и «после». Судьба сохранила его среди огня, чтобы через десятилетия он смог рассказать о войне детям и внукам.

Елена Юрьевна говорит: ее дед был человеком крепкой закалки. Воевал еще до Великой Отечественной, прошел несколько военных кампаний, был награжден медалями. Но самым главным его подвигом стала сама жизнь — ​честная, трудная, наполненная памятью о тех, кто не вернулся.

— Мы всегда будем помнить наших защитников, гордиться ими. Вечная память героям! — ​отметила Елена Коренюк.

Подвиг во имя жизни

С каждым годом свидетелей той вой­ны становится все меньше. Об этом с особой болью говорит председатель Ленинского совета ветеранов Марина Морозова.

— В настоящее время в Ленинском округе осталось всего восемь ветеранов — ​непосредственных участников боевых действий. Мы работаем также с тружениками тыла, блокадниками, бывшими несовершеннолетними узниками. К сожалению, время беспощадно…, — ​отмечает Марина Исаевна. В ее словах не официальная статистика, а тревога человека, который ежедневно видит, как история уходит вместе с людьми. Марина Исаевна признается: День Победы для нее — ​праздник глубоко личный.

Ее отец прошел войну, его имя занесено в московский музей «1418 шагов» — ​символическую летопись каждого дня Великой Отечественной.

В преддверии 9 Мая ветераны, школьники и общественники приводят в порядок братские захоронения, мемориалы, воинские кладбища.

— Мы обязательно привлекаем молодежь. Завтра поедем на братскую могилу в Конышево, где захоронены бойцы из нескольких деревень Калужской области. Потом будем возлагать цветы к мемориалу 50-й армии, которая освобождала Калугу и прошла победным маршем до самого Берлина, — ​рассказала Марина Исаевна.

Слова калужанки звучат просто, без пафоса. Но именно в такой простоте и рождается подлинная память — ​живая, человеческая, настоящая.

«Он посмотрел — ​а руки нет…»

У войны нет красивого лица. Она всегда состоит из человеческой боли. Валентина Васильевна Гераськина с особой теплотой вспоминает отца — ​фронтовика, ушедшего на войну совсем мальчишкой.

12 января 1943 года ему исполнилось 18. А вскоре он уже оказался на Курской дуге, был зенитчиком. Калужанин воевал вместе с польской дивизией имени Костюшко. Именно там, под Курском, случилось то, о чем в семье помнят до сих пор.

— Снаряд попал прямо по зенитке. Папе оторвало руку. Он рассказывал: «Посмотрел — ​руки нет…» Другой рукой схватил все, что осталось… Добежал до санбата. А потом выяснилось, что вся спина была посечена осколками, — ​вспоминает Валентина Васильевна.

После ранения фронтовика комиссовали. Он прожил жизнь инвалидом второй группы, работал лесником, помогал людям, редко говорил о войне. Потому что слишком страшной была память.

— Не хочется вспоминать те времена, — ​тихо добавляет Валентина Васильевна, — ​хочется помнить мирное небо. А рассказывать весь этот ужас… Кому это легко? Главное, ​чтобы мы помнили и чтили память героев.

И в этих словах — ​вся суть Дня Победы. Не парадная, а настоящая.

Подвиг, спасший мир

Акция «Хлеб Победы» — часть большой социальной миссии Калужского хлебокомбината. Это уважение к ветеранам, поддержка исторической памяти, разговор с молодежью о цене мира.

Хлебокомбинат много лет участвует в благотворительных и общественных инициативах региона, поддерживает ветеранов, социальные проекты. В этом есть глубокий символизм: предприятие, которое ежедневно дает людям хлеб, помогает сохранять еще и духовную основу общества — ​память. Потому что без памяти народ теряет себя.

Май в Калуге всегда особенный. Он пахнет оживаю­щей природой, молодой листвой и свежим хлебом. И пока у мемориа­лов лежат живые цветы, пока школьники читают фронтовые письма, пока калужане помнят вкус «Хлеба Победы» — ​связь времен не прервется.

Дорогие калужане и ветераны! Коллектив Калужского хлебокомбината сердечно поздравляет вас с Днем Великой Победы!

9 Мая — ​это священная дата, которая навсегда вписана в историю нашей страны и каждой семьи. Мы низко кланяемся тем, кто ковал победу на фронте, и тем, кто самоотверженно трудился в тылу. В суровые военные годы хлеб был символом жизни, надежды и несгибаемой воли.

Сегодня, продолжая традиции наших отцов и дедов, мы с гордостью печем для вас свежий, душистый хлеб — ​символ достатка и мира в вашем доме. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, семейного тепла и благополучия! Пусть никогда в ваших домах не кончается хлеб, а в душах — ​радость! С праздником, с 9 Мая!