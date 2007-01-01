Майская температура в Калуге превысила норму
Майская температура в Калуге превысила норму

Дмитрий Ивьев
12.05, 15:53
Ситуацию с погодой во вторник, 12 мая, прокомментировала известный метеоролог Татьяна Инкина:

- Многие ругают нынешний май. Наверное, потому, что самая пасмурная, холодная погода пришлась на праздничные выходные. Быстро забылись три климатических рекорда по теплу, 5, 6 и 7 мая. Но в итоге средняя суточная температура воздуха за первую декаду мая в Калуге оказалась выше нормы почти 2 градуса. И осадков с начала мая было немного, на калужской метеостанции выпало всего 10% от средних майских значений.

По ее словам, температура воздуха постепенно повышается. Среднесуточные показатели превысят климатическую норму на 2-3 градуса. Днем воздух будет прогреваться до комфортных плюс 20 градусов. Прошумят короткие ливни, прогремят грозы. К выходным потеплеет.

