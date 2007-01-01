Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Больница в Людиново получит новое оборудование
Общество

Больница в Людиново получит новое оборудование

Дмитрий Ивьев
12.05, 11:20
0 236
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Центр здоровья в Людиново получит современное оборудование. Это станет возможным благодаря региональному проекту «Здоровье для каждого», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», рассказали 12 мая в правительстве.

В Калужской области уже работают четыре таких центра: два в Калуге (на базе больниц № 5 и № 4 им. Хлюстина), один в Боровском округе и один в Людиново. Теперь очередь дошла до модернизации людиновского центра.

До конца 2026 года сюда поставят 12 новых аппаратов. Среди них   спирометр, компьютерный комплекс для тестирования и анализатор состава тела.

Новая техника позволит врачам проводить более точные обследования и расширит возможности центра для профилактики заболеваний у жителей города.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpYN3NXU0ZvSElhaDFpU0Y1cEdUUFE9PSIsInZhbHVlIjoiWEM5OVM1N3FmZGNXejZyZ0tEODBUeURsQ2d2Snl5T2Y2Y2JrU25xcW9mY2tuYkJUQ3MxYVlGakZrWWVxM0hlRGVnZXJoM1M3UklleEM5UnU5SFk1aEhvdUhIZmtaZ2F2WU43U2VrTEJJL2U4MmF1SGh0anVDNHZieUpnZmVOdmpoczhTVzFHaGdibGJrbHVwUnlIcStZQm8yZDdWNHY1UnEzTjN1Sk40TzRJLzlsMitJT3pFeVdjeTFSWGk2ZDRxaWh6bHE4cXJ0NWQ4dGNvK2dqZkNPaDhWMEszYWRtTFBsREIyZVNyeFNFL0sxYTRSY3F6WDllNjhlSlJXUWRlclBOYTRXUGRKdGFQVHp1SnBwUEtyc2tiL0UyZFBVRDBRUVVVdXNqZEt1UGtPTDdNa0daQ1RuY0lJRWNCZXdVU0V0dDU4T0hsWXBVT2NJd1BFK3RjZEE0eGZEbWFRZjd1L25Lb0NaSzFtVDY0UW10YkNNTVhoU2xQZkVhTXRsTFZkektCV0FvVVJ3SUViaTdoNzk2S2RrVzI2ZkZFYkx3TTVjTzY5cFIwUENXRERiN1I5SXhnS3YxemNiK1RrWFp2biIsIm1hYyI6ImQ0NTE1MDM2MmVlN2Q3ZTQyYTgwNGU2YzY0ZDM3YjU0MDM2MGJjNzM2M2VjMzZiZDJiMWY5YTNkN2UwMjQzMmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5lMzdyZGI2NGpRVkV0UzA3cVdoRlE9PSIsInZhbHVlIjoiVmxVaXo0TFliUlFjK2JBaDJKZjNteU9WTW9yemR0QVBqTE1kbnh4ZEZkMWxIQTJTSk10aytOWXoyRTM0QWFKWUFkcTFneXRXVU5ZbUFSaEMyWjVBaVlHeklSQVEzR3lQWXJpVG9wMDh2OFBCamtGMnY3R1Zsbk0rMjg2Z0FPbWlJaFU4cWJ0UzlXYWhLVWVQdmFZZE9CNVBxRUs1S2RaLzlZc3lEc1ZKVTBoaEZDV3B1cThlVGVpMEhmcUttV2pKVEVpQkdEUzVHcjUydnpaSU1xdEVBeFVOT3VEWXlqV3ltTlZDdHprdnZYeDJiOVV5dCtSRTZ0dDBrdnVpd2tweUVtS2hQWlNmZW9VUEpWdFZHc0RmRlc4TXBCcUIrakJYb3lBUHVsSVI0VC85elpGNyt4eVJGK0ZMTnAyMUdFN05uSnRXd2RPRThmQ20rd0VyWklVZ1hPbktweStpOXUycVczbFM0RkZUUzN6eUt5Sy9QWTBMbWV1bWYwRUEvcEJBV3JIcTNoUktFYjIvQWNtTE1sYmJTY2xjdWM3eTh1YWRKcG5FcGlFUnlQVFdoQlRvU3ZVNzlzWUF6WVl1RnRNZjhCY2RDakNueTB3ako0RU1VSndRcG83Ti9nWENvSU53NEtZMHczenpWMDdLRjY0VXhmRHExdWVid0N1eVFCci82SS9EaTcwOVI4MS9WaVBmM0pWWDJYQXkvVjRmOUJjZHNrM08zMnhsTHhoUzg0MGFqbmxnRUxKT0hOUDZseUplK08wUEIwUUZDWFpPOGpRellSY0RNdEdXOE1wVnhLakJVeFBwbXRMakhzNitzck9WS2JUcyswM3Vnd2o3UlF3VyIsIm1hYyI6ImFkNWVlZDZmNjBiNWZlMGVjMmNjNTQ0OTg5MWU5N2VjOGQ3NWZiZDkyOTVhMWZhZjUwMGI1NTcxYzBhY2NlODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+