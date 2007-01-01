Больница в Людиново получит новое оборудование

Центр здоровья в Людиново получит современное оборудование. Это станет возможным благодаря региональному проекту «Здоровье для каждого», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», рассказали 12 мая в правительстве.

В Калужской области уже работают четыре таких центра: два в Калуге (на базе больниц № 5 и № 4 им. Хлюстина), один в Боровском округе и один в Людиново. Теперь очередь дошла до модернизации людиновского центра.

До конца 2026 года сюда поставят 12 новых аппаратов. Среди них спирометр, компьютерный комплекс для тестирования и анализатор состава тела.

Новая техника позволит врачам проводить более точные обследования и расширит возможности центра для профилактики заболеваний у жителей города.