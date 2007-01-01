Малый ракетный корабль «Буря» принят в состав ВМФ

Малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр-НК», официально принят в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония подъема Андреевского флага прошла в Балтийске, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. Ритуал первого подъёма Андреевского флага провёл командир МРК, капитан 3 ранга Артём Кузичкин. В ходе церемонии был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева о включении корабля в состав флота.

Корабль построен на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота. МРК оснащен современным вооружением и средствами управления, включая зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М», системы радиоэлектронной борьбы, навигационное и радиотехническое оборудование, а также противодиверсионные средства защиты.

«Калуга уже давно взаимодействует с Балтийским флотом. Калужские призывники несут службу на кораблях флота и в составе 336-й гвардейской бригады морской пехоты. 13 августа 2025 года было подписано соглашение об установлении шефских связей между Калугой и экипажем малого ракетного корабля «Буря». Я неоднократно бывал на базе Балтийского флота и МРК «Буря», с экипажем у нас сложились тесные дружеские отношения», – прокомментировал председатель Думы Калуги Юрий Моисеев.