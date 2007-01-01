В Калужской области в восемь раз сократилось количество абортов за 10 лет

Дмитрий Ивьев
12.05, 11:02
Если в 2015 году прерывали беременность около пяти тысяч женщин, то в 2025-м этот показатель упал до менее чем 600 случаев. Об этом сообщил 12 мая губернатор Владислав Шапша.

Отмечается, что такого результата удалось добиться благодаря комплексной поддержке будущих мам. В регионе работает специальная система помощи: с 2024 года консультации психолога для беременных стали бесплатными и вошли в программу ОМС. Также ввели анкетирование, чтобы подбирать индивидуальную поддержку для каждой женщины. В больницах действуют недели тишины — время, которое дают женщине на обдумывание решения, а также обязательные встречи со специалистами. В этой работе активно помогают некоммерческие организации и Агентство стратегических инициатив.

Параллельно улучшается медицинская инфраструктура. В рамках нацпроекта «Семья» женские консультации оснащают современным оборудованием для тщательного мониторинга здоровья матери и ребенка.

Развивается и помощь тем, кто не может стать родителями естественным путем. Только в 2025 году в регионе сделали 594 процедуры ЭКО, благодаря которым на свет появился 201 малыш.

Губернатор подчеркнул, что поддержка материнства и детства остается одним из главных приоритетов.

