Губернатор Владислав Шапша поздравил с днем рождения матушку Николаю

Губернатор Калужской области лично поздравил с юбилеем настоятельницу Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря.

Матушка возглавляет обитель уже почти 35 лет. За это время ей вместе с сестрами и благотворителями удалось восстановить монастырь, который когда-то лежал в руинах. Сегодня сюда за поддержкой и утешением едут люди со всей страны.

При монастыре также работает приют «Отрада» для девочек-сирот и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Воспитанницы получают здесь образование, учатся ремеслам и находят духовную опору.

Глава региона отметил доброту, мудрость и терпение матушки Николаи, поблагодарив её за любовь к родной земле. Вместе с архиепископом Калужским и Боровским Климентом, прихожанами и губернатором они пожелали имениннице крепкого здоровья и сил.