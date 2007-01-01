Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Губернатор Владислав Шапша поздравил с днем рождения матушку Николаю
Общество

Губернатор Владислав Шапша поздравил с днем рождения матушку Николаю

Дмитрий Ивьев
12.05, 07:43
0 170
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области лично поздравил с юбилеем настоятельницу Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря.

Матушка возглавляет обитель уже почти 35 лет. За это время ей вместе с сестрами и благотворителями удалось восстановить монастырь, который когда-то лежал в руинах. Сегодня сюда за поддержкой и утешением едут люди со всей страны.

При монастыре также работает приют «Отрада» для девочек-сирот и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Воспитанницы получают здесь образование, учатся ремеслам и находят духовную опору.

Глава региона отметил доброту, мудрость и терпение матушки Николаи, поблагодарив её за любовь к родной земле. Вместе с архиепископом Калужским и Боровским Климентом, прихожанами и губернатором они пожелали имениннице крепкого здоровья и сил.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5wejhNZjliQUg5aVFqY205ZGZ1YkE9PSIsInZhbHVlIjoiMUpabm5jQmFYTUtYRUxqcnJJamJ4Z24xRktmdVB1Y2ZOU3o0V043YU84OHloZWhZclo1d2ZpN29DQmNvVkNPYldHZ09RUCtiYXhyMFArL3hnbStDZmVmaG5lZkgxQ0xWV0VOMHZCR0ppTGNQZGxwYWdHWGQ0YVBOUWRuMndhVFN5aUU4blRmbzlMNmNJaHVtQWhiQ0xabEZEY1RabXJLM0o1TkYxdjVHdUlRUjBaS2xvMVZuUHhJWmtObnZqQTc4cDZadTEwK0xrd1N2cGQzQzE2Y1JscjZhTEpESUdRU1RhVWRMS1Q1emZQU1F1dVBKVFN4cmxmQ0VDV0NpVFFpRzVHVjlLS1RPbWZmOGlZamQ3c1JuMzNpNUZIV3MvSmxlOWZzNUt4ZG94SUxkbUpNYm5GN2pjVk5ZUlU0QnkyU2crcVcrZjV2cE54dENDZGNGYkt3Q29PQzhiN21EdGR6eEg0VGlZQm5PRWlCV2dqRmN4US94eDF5R0paVStjMUtUSi9RT3BXU0lsT2V6TFQ0STFYMG1pbkRuSzJTeVdSMTl4RFdoTTZuNit2V1ZlSjJpV21nZVhqZjEvUnhZVG1mOSIsIm1hYyI6IjE3N2M5NDM4MWI0YTg5ZTU3MTA4NWNhZDM1NDg4YTZkNjg0YzFiZDRkMGQzOWI0ZWJjYzE0NzU4Y2FjOWQwYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijd2WEh0aXdRYysza1pRTVl3ZFRoTmc9PSIsInZhbHVlIjoiblkraUEyZUYyRytoa09hYkxPbmZZbzFHWmF6a05nQWRpcytPcmN0Z3pnWkVqUHFJL2tvZWtLVy9TWUhDRGxvc2ZFTWRWSUthYzltc0o5M2hPV2tjcm5GMnU5dWJzNmZDVWhpd3ltSmlRRUtuQlZRSlpEaUZDcnBDN1hDMFlSQk1IMnE0TVhLQnNhbmt1NWNNSCtkNTNjNndNM29VSk50c1YwcHV3TFNlcFJzMXIzSG52TFZtd1puWkZjNFhGUmxSY3hud0JzTm1PUCtTd21xMUZZTnpQN2ZSb1VGZUxQZGs3bXBRbWl5Z2N2dmNNWjAxSWdqTytvbjBobE1qMURSaTFmRTJJa3llUi9JS0lXbjRVR3MveWZWb2dRZFhFN0xGV29BZ052Q20vVEZRT2xQQWgyR3BYV3hkN3Y3dDVPWHhaZ1BKczF5U2NMUjA5QzI5SEZibVZ1eWxoWjhxUE9kTDlRaVVabjF5Nms5NEhzV2tGcERXZnRWSGFSdS9zQUNXMXlub0V0ZkozMVBUZzNHZjlHV0FvTGlXMlpTRjZPdTlneXF1QmV1NDd1clE5bThldXpNSFZpL3hZMkZjcWI1NlN2U2wxcjlNeFloZUpDK0hrZVlTSktsREd0QzZXMmprV2tLZFkzR3lMa3dCRDNtdDhWR3c1RlNCUGNjQ2ZkbG95anhuK254c1BtM24rd084aW5YR24zTEZ0UVcxZENLclFyUDF4N01ZdW5WRUpzQjIzYU8vSkNvVXI4VzhCWlN1NVplMGF1OFdZT0drSGlQRWZWTVJWSEltWVJXdzhPSlNPVUJrZlRzdEV0YTBHV0padDJFM1pDeGdxei9DWWZZZSIsIm1hYyI6ImE3MTMwZmEwZmI3YTg0MDhiNzAwNmJjNzY0YzRiNGJlYWRhZWQ2ZmI0MGFiNzIxMjljYTNkYjFhYThkNzJhYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+