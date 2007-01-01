Губернатор Владислав Шапша поздравил с днем рождения матушку Николаю
Губернатор Калужской области лично поздравил с юбилеем настоятельницу Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря.
Матушка возглавляет обитель уже почти 35 лет. За это время ей вместе с сестрами и благотворителями удалось восстановить монастырь, который когда-то лежал в руинах. Сегодня сюда за поддержкой и утешением едут люди со всей страны.
При монастыре также работает приют «Отрада» для девочек-сирот и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Воспитанницы получают здесь образование, учатся ремеслам и находят духовную опору.
Глава региона отметил доброту, мудрость и терпение матушки Николаи, поблагодарив её за любовь к родной земле. Вместе с архиепископом Калужским и Боровским Климентом, прихожанами и губернатором они пожелали имениннице крепкого здоровья и сил.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!