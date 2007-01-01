Восемь калужан стали почетными гостями Парада Победы на Красной площади

Дмитрий Ивьев
12.05, 07:41
Участники специальной военной операции стали почетными гостями Парада Победы в Москве. Вместе с ними в столицу отправился руководитель местного отделения фонда «Защитники Отечества» Артур Титов, рассказал губернатор Владислав Шапша.

В составе калужской делегации были Анатолий Девушкин, Андрей Кулёмин, Алексей Бычин, Эдуард Краснов, Антон Гуреев, Лев Клеев и Сергей Фролов. Для всех них участие в главном военном параде страны стало важным и запоминающимся событием.

Артур Титов, который сопровождал земляков, поделился, что атмосфера на площади была особенной, а речь президента Владимира Путина прозвучала очень торжественно. По его словам, этот день надолго останется в памяти каждого из участников поездки

