Федеральным инспектором по Калужской области аппарата полпреда Президента РФ в ЦФО назначен Сергей Сивин

Сергей Сивин, участник спецоперации и кавалер ордена Мужества, занял пост федерального инспектора по Калужской области. О назначении сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Сивин участвовал в президентской программе «Время героев». Наставником Сергея был полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. По его мнению, целеустремлённость и опыт Сивина позволят ему эффективно решать задачи на новой должности и приносить пользу жителям области.

Владислав Шапша поздравил Сергея Сивина с назначением и пожелал ему успехов в службе на благо России.