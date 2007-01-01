Владислав Шапша вручил бойцу СВО автомобиль с ручным управлением
Губернатор Калужской области Владислав Шапша передал ключи от специального автомобиля ветерану спецоперации Александру Петрову из Боровского округа. Машина оборудована ручным управлением.
Такие автомобили участники спецоперации получают по федеральной программе: её запустили по поручению президента, а координирует работу фонд «Защитники Отечества». Александр Петров оформил заявку через социального координатора в региональном отделении фонда, прошёл переобучение вождению и теперь сможет вместе с семьёй отправиться в давно запланированную поездку в Крым.
Александр ушёл на фронт осенью 2022 года. Он служил заместителем командира взвода, получил медаль «За Отвагу». В начале прошлого года в бою получил тяжёлое осколочное ранение ног. После лечения, протезирования и реабилитации он вернулся к прежней работе.
В семье мужчины растут двое детей. Губернатор отметил мужество Александра и поблагодарил его за верность долгу и службе Родине.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!