В Калуге возложили цветы к Вечному огню

9 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, глава Калуги Дмитрий Денисов, председатель Думы Юрий Моисеев, его заместитель Андрей Иванов, депутат Константин Сотсков, военнослужащие, представители ветеранских организаций, силовых структур, члены партии «Единая Россия», школьники и жители города возложили цветы к Вечному Огню на площади Победы.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто победил в Великой Отечественной войне, восстановил страну и достойно воспитал молодое поколение. Сегодня наши воины в ходе специальной военной операции сражаются с поднявшим голову фашизмом. Уверен, что благодаря героизму русского солдата и единству народа победа вновь будет за нами! Желаю всем калужанам счастья и благополучия, мира, добра и крепкого здоровья! А нашей Родине – скорейшей победы!», – подчеркнул Юрий Моисеев.

После церемонии возложения на Площади Победы прошёл фестиваль воинского дефиле почётных караулов Поста № 1. Также праздничные мероприятия проходят в сквере Волкова, на набережной Яченского водохранилища, в парке культуры и отдыха и на Театральной площади. Калужан ждут концерты, спортивные состязания, военно-исторические площадки и фестиваль солдатской каши.