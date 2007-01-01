Врачи БСМП почтили память воинов Великой Отечественной войны
Врачи БСМП почтили память воинов Великой Отечественной войны

Дмитрий Ивьев
12.05, 07:00
У памятника фронтовым хирургам состоялся торжественный митинг, сотрудники больницы скорой медицинской помощи возложили цветы к монументу. Поздравил медиков с Днём Победы и вручил им почётные грамоты председатель Думы Калуги Юрий Моисеев.

«Победа в Великой Отечественной войне была достигнута очень большой ценой 27 миллионов погибших, к сожалению, не окончательная цифра, каждый год поисковики поднимают останки советских воинов. Наши предки одержали Великую Победу, освободили половину Европы, восстановили страну. Сейчас наши бойцы на передовой вновь сражаются с поднявшим голову фашизмом. За последние годы лозунг «народ и армия едины!» стал как никогда актуален для всех нас. Благодарю всех сотрудников больницы за их нелёгкий труд и помощь участникам СВО. Желаю крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Скорейшей победе нашей Родине!», – обратился к собравшимся председатель Думы.  

